Ny flyrute: Kunne du overleve 17 timer i luften? Nu er det muligt at flyve nonstop mellem Europa og Australien. Flyselskabet Qantas har åbnet en rute mellem Perth og London.

I dag kræver en flyrejse fra Europa til Australien mindst ét stop undervejs, men nu er der udsigt til, at turen kan klares non stop. Den mulighed er der i hvert fald, hvis man bor i Storbritannien.

Det australske flyselskab Qantas havde i weekenden premiere på ruten fra Perth i det vestlige Australien til London. Det er en tur på omkring 17 timer. Den tur kan lade sig gøre med de mest moderne fly som f.eks. Boeing 787-9 Dreamliner. Man sparer omkring tre timers rejsetid ved at flyve direkte mellem Perth og London i stedet for at tage det normale flyskifte i Mellemøsten eller Asien. Qantas' nonstoprute er på 14.498 kilometer.

Den første tur var sat til at vare 16 timer og 45 minutter, men på grund af modvind gik der en halv time ekstra. Det skriver det australske nyhedsmedie news.com.au, der var med på turen. Reporteren var den eneste i den inviterede australske pressegruppe, der fløj på economy. Alle de øvrige sad på business, hvor de nød en høj grad af komfort.

Forbudt at sove på gulvet

Den australske reporter talte 23 ledige sæder på economy, men personalet udstedte forbud mod at sove på gulvet under turen. Det kunne ellers være fristende, da stort set hele turen blev tilbagelagt i nattemørke.

I mange sammenhænge roses Boeing 787 Dreamliner for sin tyste kabine. Vind- og motorstøj er reduceret, men faktisk savner reporteren lidt af den støj, man normalt oplever i et fly:

»Jeg kunne høre mine medpassagerers samtaler så tydeligt, som om de sad på mit skød«, noterer han i sin artikel.

Han kunne ikke søge adspredelse på mobilen. Den lovede wi-fi-forbindelse virkede nemlig ikke.

Hvordan med forplejningen? Den første time kunne personalet ikke servere noget, da flyet var i kraftig turbulens på grund af storm i området. I løbet af de 17 timer fik han serveret to måltider, der skulle være ekstra væskeholdige for at modvirke dehydrering under den lange flyvetid.

Det er muligt at tage på den lange flyvetur fra Danmark. Ved bestilling på Qantas' egen hjemmeside bliver man tilbudt en billet, hvor man flyver fra Københavns Lufthavn kl. 7.20 og efter nogle timers ventetid i London Heathrow er der afgang kl. 13.15 mod Perth, hvor man ankommer kl. 13 dagen efter. Billigste returbillet på economy ved en rejse i juni koster 4.700 kroner.