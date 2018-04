Forsinkelser rammer Københavns Lufthavn: Flytrafikken i Europa generes af it-svigt På grund af it-problemer hos Eurocontrol i Bruxelles, er flytrafikken i hele Europa påvirket. Også i Danmark.

Et it-svigt hos Eurocontrol i Bruxelles betyder, at flytrafikken over hele Europa i eftermiddag præges af forsinkelser og aflysninger.

Det gælder også herhjemme, lyder det fra pressevagt i Københavns Lufthavn, Lars Lemche.

»Det bliver ikke en normal dag for flytrafikken i Europa, heller ikke i Danmark«, siger han.

Eurocontrol står for den samlede flyvekontrol i Europa.

I Københavns Lufthavn ved man endnu ikke, hvor stort omfanget af forsinkelser og aflysninger vil blive. Heller ikke, hvornår it-problemerne i Bruxelles forventes at være løst. Heldigvis får Eurocontrol-nedbruddet dog ikke betydning for den danske indenrigstrafik, lyder det fra Lars Lemche.

Fra Københavns Lufthavns side er anbefalingen for eftermiddagens og aftenens rejsende, at de holder øje med afgange og ankomster på cph.dk eller lufthavnens app og infoskærmene i terminalerne. Man kan også kontakte sit flyselskab eller rejsearrangør for mere information.

It-problemerne kommer på en dag, hvor også trafikken til og fra Paris med Air France er berørt. Dog ikke af it-knas, men af en strejke.