I fremtiden kan du sove i lastrummet på den lange flyvning Airbus arbejder på at udvikle en ny form for sovepladser, som kan give flyselskaberne ekstra indtjening.

Om et par år kan du muligvis lægge dig til rette i din egen seng på en langdistanceflvyning uden at skulle betale for en dyr businessbillet.

På de dyreste pladser i de store fly kan sæderne lægges til vandret, og dermed får man en næsten regulær seng at sove i.

Men nu overvejer flyproducenten Airbus en ny løsning: Indretning af sengepladser i flyets lastrum. Det oplyser Airbus i en pressemeddelelse. De første illustrationer viser en løsning, der kunne minde om sovepladserne i et hostel. Hver passager har sin egen seng, og man kan trække et gardin for, så man får lidt privatliv i forhold til de øvrige sovende gæster.

Man skal dog ikke regne med at have sit eget vindue. Den slags luksus forefindes ikke i flyenes lastrum, hvor der normalt er stablet bagage og containere med fragtgods.

Airbus har udviklet sovemodulerne sammen med firmaet Zodiac Aerospace, der arbejder med indretning af flykabiner. Antallet af sovepladser kan ændres under et kort ophold i lufthavnen, da de er bygget i moduler, der i størrelse svarer til de containere, der fylder lastrummet.

I første omgang er sovekabinerne udviklet til Airbus A330, men kan også komme på tale til det nye Airbus A350. Det er fly, der bruges på lange distancer. Det vil være muligt at opgradere eksisterende fly med den nye sovemulighed.

Kan give ny indtjening

Der er endnu ikke oplyst noget om, hvad det vil koste at købe sig til denne nye form for soveplads under flyvningen. Det er en løsning, der kan give flyselskaberne ekstra indtægter, mener Geoff Pinner, der er ansvarlig for kabineindretning hos Airbus:

»Flyselskaberne beder os om løsninger, så de bedre kan udnytte pladsen i flyene. Her vil flyselskaberne kunne tilbyde hver soveplads i en bestemt periode af flyvningen til et antal passagerer. Så man kan forestille sig en economybillet med tilkøb af en soveplads i nogle timer«, siger Geoff Pinner til The Telegraph.

For tiden lancerer flere flyselskaber meget lange flyvninger på 17-18 timer non stop, hvor der være et marked for at sælge sovepladser. Et af de seneste eksempler kommer fra australske Qantas, der netop har åbnet ruten fra Perth i det vestlige Australien til London.