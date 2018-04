Air France varsler fire nye strejkedage i de kommende uger

Andre veje ind til Paris:

RER B-toget, der kører fra Charles de Gaulle-lufthavnen til Paris' centrum, kan blive ramt af strejke. Men der er andre måder at komme ind til byen på:

Privat shuttlebus: Vi vil ikke anbefale et bestemt firma, men søg efter 'private shuttle charles de gaulle'. Man kører i en minibus, som rummer så mange passagerer, at man måske skal rundt til flere adresser i Paris. Prisen for fire personer er typisk 60 euro (ca. 450 kroner) for enkelttur. Det er omtrent samme pris som for en taxi, men en shuttle kan bestilles på forhånd.

Hurtigbusser: Roissybus kører fra Charles de Gaulle til Paris Opéra. Der afgangt hvert kvarter fra kl. 5 til midnat. Pris: 12,50 euro (ca. 90 kroner) for en enkeltbillet.









