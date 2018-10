Hoteltjek: Du går fra hotellet direkte til de spændende steder i Sydney Hotel Vibe i Sydney ligger så centralt, at man kan gå til Jørn Utzons operahus og de gode spisesteder ved havnen.

Der er omkring 2 kilometer til Sydneys operahus, lidt kortere til Darling Harbour, hvor der er masser af restauranter og en kajkant, hvor man kan sidde og hygge sig en lun sommeraften – som jo er i den danske vinter.



Fakta Vibe Hotel Vibe Hotel, 111 Goulburn Street, Sydney, NSW 2000, Australien Godt:

I gåafstand af centrum Store værelser Vinduet på værelset kan åbnes Skidt: Meget trafikstøj

Og der er under 1 kilometer til Sydneys centralbanegård, hvorfra mange rejsende ankommer med toget fra Sydneys internationale lufthavn. Dermed må Vibe Hotel siges at have en central beliggenhed i Sydney, for man kan faktisk gå rundt til alle de ting, man som turist gerne vil udforske i Sydneys centrum.

Beliggenhed:

Man bor trods alt lidt væk fra det egentlige centrum, og hotellet ligger ud til tæt trafikerede gader, så man skal påregne temmelig meget trafikstøj. Vi giver hotellet et stort plus for, at vinduerne på værelset kan åbnes, men det giver selvfølgelig ekstra meget støj fra gaden. Man slipper aldrig helt for støjen, heller ikke med lukkede vinduer.

Indretning:

Politiken blev udstyret med et pænt stort værelse, og der var vist ikke tale om nogen form for opgradering. Sydney siges ellers at have rekordhøje ejendomspriser, men på Vibe Hotel formår de alligevel at tilbyde et pænt stort areal i hvert værelse. Sofaen er god at slappe af i, når man vender tilbage til hotellet om eftermiddagen efter mange timers gåen rundt i byen. Kaffemaskinen er endnu en god detalje.



Foto: Allan Graubæk Der er god plads på værelset, der har både arbejdsbord og en sofa.

Der er god plads på værelset, der har både arbejdsbord og en sofa. Foto: Allan Graubæk

Sauna og motionsrum er på plads. Vil man hellere indtage kalorier end brænde dem af, går man til hotellets cafe/restaurant, hvor man spiser morgenmaden og andre måltider. Det er dog oplagt at gå ud i byen og finde et andet spisested om aftenen.

Service og faciliteter:

Politiken ankom kl. 10 om formiddagen og bad egentlig bare om at få opbevaret kufferten til normal indtjekningstid kl. 14.

»Du kan få værelset med det samme, og det koster ikke ekstra«, lød det fra den venlige receptionist.

Morgenmad er ikke med i prisen, men koster 25 dollars (ca. 115 kroner). Så får man adgang til en buffet, hvor den varme afdeling rummer røræg og pølser, og desuden er der udvalg af cornflakes, juice, kedeligt toastbrød, men også lidt frisk frugt. Én ting mangler generelt i australsk hotelmorgenmad: ost. Vi så ikke så meget som en eneste osteskive under næsten fire ugers rundrejse i Australien sidste år.

Konklusion:

Beliggenheden er god, og prisen for en overnatning er ikke skyhøj. Regn med lidt over 200 australske dollars (ca. 930 kroner) for et dobbeltværelse i december, som jo er den australske sommer.