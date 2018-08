En weekend i Perth: Australiens mest oversete storby På stranden venter surferne på den perfekte bølge, mens turister fortaber sig i vintagebutikker og livemusik i Fremantles charmerende gader. Tag med til Perth, Vestaustraliens spirende metropol.

»Lets go mate«, siger en langhåret mand med den karakteristiske australske accent, inden han sætter mundharmonikaen til læberne.

Resten af det lille band stemmer hurtigt i og skaber kortvarigt en livlig rockscene på byens gamle markedsplads. Handlende står med poser ved fødderne og klapper, mens skaren omkring dem vokser i takt med musikken. Få meter længere henne ad gaden finder en ung mand sin guitar frem, og nysgerrige forbipasserende begynder allerede at forsamle sig.

Det er søndag i Fremantle, og musikken flyder i gaderne. Under balkonerne på de koloniale bygninger gemmer folk sig for den australske sol og køler sig med drinks i skyggen. For her i byen er søndag ikke ensbetydende med en stille hjemmedag. I stedet er det dagen, hvor lokale og storbymennesker fra Perths centrum lader urets visere tikke langsommere i den lille forstad, mens de lader sig forføre af de små vintagebutikker, nicherestauranter og den charmerende havnefront.

Fremantle er ikke længere Vestaustraliens centrum, men det var her, bebyggelsen af landet første gang rigtig tog fart. De første europæere bosatte sig omkring Swan River i 1829, men det var først, da Fremantle blev hjem for britiske straffefanger i 1850, at de første sten for alvor blev lagt til den storby, Perth er i dag. I dag bor her mere end to millioner mennesker, og de seneste år er Perth vokset eksplosivt, mens dens mange forstæder har spredt sig som store felter på landkortet.

Hvor Perth tiltrækker mange nye indbyggere, er der stadig relativt få turister, som besøger den voksende lille storby. I 2017 besøgte knap 1 million internationale turister Australiens vestkyst, mens den mest besøgte storby i Australien, Sydney, modtog lidt mere end 4 millioner internationale turister.

FREDAG

1Klokken 16: Far vild i den botaniske have

Stien snor sig mellem store eukalyptusplanter, og foran mig blomstrer et træ med dybrøde blomster. I horisonten tårner Perths højhuse sig op bag floden, men her i den 400 hektar store Kings Park and Botanic Garden virker storbylivet uendelig langt væk.

Foto: Maria Skjødt

Her er der samlet mere end 3.000 forskellige plantesorter fra Vestaustralien, og tiden forsvinder nemt på de små stier, på broerne over trætoppene og ved søerne.

3 gode råd

1. Bliv en ekstra dag. Eller uge

Der er mange muligheder for fantastiske ture tæt ved Perth. Tag en ekstra dag, og cykl rundt på den billedskønne ø Rottnest Island. Eller bliv tre dage ekstra, og besøg vinregionen syd for byen. Eller en ekstra uge, og tag mod nord for at svømme med hvalhajer og dykke på verdens største koralrev med direkte adgang fra kysten. 2. Slap af 'No worries mate'. I Perth har man ikke mere travlt, end man behøver. Lær af de afslappede byboere, og tag tingene med ro. 3. Husk solcreme

I Australien er uv-indekset væsentligt højere end i Danmark. Så selv om det kan være fristende at droppe solcremen og nyde godt af Perths gavmilde sol, så lad være. Vis mere

Kings Park and Botanic Garden, Fraser Avenue

2Klokken 19: Middag med flodudsigt

En familie tager billeder foran den arkitekttegnede bro, mens et kærestepar sidder ved kajen og dingler med fødderne over vandet. Det helt nybyggede Elizabeth Quay ved Swan Rivers flodbred er det mest hippe sted at være i Perth i øjeblikket. Her er et stort udvalg af restauranter, og barer og en vandinstallation til børn sørger for, at der er noget at lave for folk i alle aldre. Læg vejen forbi The Bell Tower med det sejlformede klokketårn, Perths varemærke, før middagen, og nyd ellers den livlige weekendstemning.

En af bedst anmeldte restauranter og barer er The Revely, der har en fantastisk udsigt over floden. På tagterrassen serveres lette retter som østers og blæksprutte, mens man på 1. sal kan sætte tænderne i steaks og fisk fra Vestaustralien.

Reveley, Eastern Promenade, Elizabeth Quay

LØRDAG

3Klokken 10: Slentretur mellem surfboardene

Billabong, Ripcurl eller Roxy? Et surfbræt, klipklapper eller et par nye solbriller? Australien er kendt for sine mange surfermærker, og Perths to gågader Murray Street og Hay Street bugner af tilbud til den shoppetrængende. Shop i de store surferbutikker, og læg vejen forbi den lille arkade med navn London Court, der har flere juvelerer med speciale i de verdenskendte vestaustralske opaler.

Hay Street Mall, mellem Barrack og William Street

4Klokken 12.30: Vanedannende kringler

Det er svært at overse den lyserøde container midt på pladsen i det, der kaldes Perths kulturelle centrum. Der er kunstmuseer på begge sider af det lille madhus, men alligevel tiltrækker den lille container sig stor opmærksomhed. Her kan man få friskbagte kringler, enten salte eller søde og med eller uden fyld. Når man først har smagt en af de friskbagte kringler, er det langt nemmere at forstå begejstringen for den lyserøde container. De lækre bagerier er nemlig stærkt vanedannende.

Pretzel, James Street, Perth Cultural Centre, Northbridge

5Klokken 14: Bølgebrus og hvidt sand

Bølgerne slår op mod den hvide strand, mens et par surfere tålmodigt venter på den næste gode bølge. Jeg krøller mine tæer sammen i det varme sand og lader mig overvælde af en dyb ro.

Foto: Maria Skjødt

Perth er hjem for en lang række fantastiske strande, og en af de mest populære er Cottesloe Beach, som kan nås med tog fra byens centrum. Her er perfekt badevand, og de lokale flokkes her i weekenden. Går man til venstre på stranden, er der gode surfing-og kitesurfingmuligheder, mens den højre side af stranden mest henvender sig til badegæster og børnefamilier.

Cottesloe Beach. Kom hertil med tog fra Perth Station på 30 minutter.

6Klokken 17.30: Frisk fisk på stranden

Gør som de lokale, og køb en omgang fish & chips to-go fra en af de mange restauranter på gaden lige bag Cottesloe-stranden. Spis den friskfangede fisk friteret i sprødt svøb med groftskårne pomfritter. Spis den friskfangede fisk friteret i sprødt svøb med groftskårne pomfritter med en kold Fosters-øl, og se solen gå ned over stranden, mens du stadig kan mærke dens varme brænde videre på dine kinder og i din sjæl. Jeg anbefaler restauranten Amberjacks, som udelukkende serverer fish & chips. Men husk tålmodigheden, da der ofte er kø.



Amberjacks, 28/94 Marine Parade, Cottesloe