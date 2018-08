Rejsebureau vil tilbyde rejser til ukendte Østtimor med den tumultariske fortid Østtimor blev selvstændigt i 2002 efter 25 år med indonesisk besættelse. Viktors Farmor har nu det noget ukendte land med den tumultariske fortid med i planlægningen af nye destinationer.

Der er nok få turister, der har lagt vejen forbi landet Østtimor, der ligger mellem Indonesien og Australien, og som deler den indonesiske ø Timor med Vesttimor.

Landet har en broget fortid bag sig med indonesisk besættelse og blodig guerillakrig, men noget tyder på, at landet nu er klar til turister.

Rejsebureauet Viktors Farmor skræddersyr rejser til specielle rejsemål, og fra 2020 vil rejsebureauet også have Østtimor med på programmet.

Østtimors historie I 1520 ankom portugiserne til øen. I 1613 kom hollænderne, som besatte øens vestlige del, mens portugiserne beholdt kontrollen over den østlige del. Delingen mellem de to kolonimagter blev formaliseret ved en aftale i 1859.

I 1914 blev de nuværende grænser fastlagt.

Under Anden Verdenskrig blev Timor besat af japanerne. Efter krigen, i 1949, blev den vestlige del indlemmet i Indonesien, mens Østtimor forblev en portugisisk koloni.

I 1975 blev det portugisiske kolonirige opløst, og kort efter erklærede Østtimor sig selvstændigt under ledelse af uafhængighedsbevægelsen Fretilin.

Ni dage efter invaderede Indonesien Østtimor, som blev en indonesisk provins med navnet Timor Timur.

Fretilin indledte en kamp mod Indonesien, der førte til borgerkrig, som menes at have haft op mod 200.000 dødsofre.

I 1999 anerkendte Indonesien Østtimor som selvstændigt.

Østtimor blev fuldstændig selvstændigt i 2002. Kilde: Den Store Danske Vis mere

»Rejser til Østtimor er i planlægningsfasen og er et af de specielle rejsemål, vi udvælger, sammenlignet med andre rejsebureauer«, siger marketingchef i Viktors Farmor Esben Gynther.

»Østtimor er en interessant destination, der har en fortid og historie, der bærer præg af tumult. Det er en ny rejsedestination, og man skal være forberedt på, at infrastrukturen i landet ikke er den bedste. Men når man kommer uden for hovedstaden Dili, er der fantastiske muligheder for trekking og dykning«.

»Ud over det har landet en rig kultur, og med over 260 fuglearter er det også et paradis for fugleelskere. Men noget af det skønneste er vel, at man slipper for masseturismen her«, vurderer Esben Gynther.

Kriminalitet er fortsat et problem

Udenrigsministeriet har ikke en rejsevejledning til Østtimor, da Danmark ikke har ambassade i landet. Derfor henvises der til andre landes rejsevejledninger.

Storbritanniens rejsevejledning lyder, »at kriminalitet samt røverier, overfald og angreb på køretøjer fortsat er et problem i Østtimor. Der har været hændelser med taskerøverier af udlændinge og med pirater og væbnet røveri mod skibe«.

Sikkerhedssituationen i Østtimor er forbedret, men der er fortsat spændinger, som kan bryde ud med kort varsel, står der i rejsevejledningen.

»Vær hele tiden opmærksom, og undgå at vise dyre smykker og store summer penge frem. Pas på, hvis du går ud, når det er mørkt. Rejs ikke alene eller til landets øde steder eller grænser«, lyder rådet i rejsevejledningen.

Et land i ruiner

Finn Reske-Nielsen har arbejdet i FN i 36 år og var udsendt til og boede i Østtimors hovedstad, Dili, fra 1999 til 2002 og igen fra 2007 til 2013. Han fortæller, at i 1999 afgjorde en folkeafstemning, at landet skulle være uafhængigt af Indonesien. Det førte til en bølge af vold, som lagde landet i ruiner. FN's Sikkerhedsråd sendte en stor fredsbevarende styrke til landet for at genoprette roen og styre landet, indtil selvstændighed blev en realitet i 2002.

»Trods fortsatte politiske spændinger er Østtimor et rimelig velfungerende demokrati i vestlig forstand med adskillige konkurrerende politiske partier. Inden for de seneste år har der været afholdt frie præsident- og parlamentsvalg uden nævneværdig vold. Senest parlamentsvalg tidligere i år, som førte til et fredeligt regeringsskifte«, fortæller Finn Reske-Nielsen om landets nuværende situation.

»Landet er fredeligt, og det er sikkert at rejse rundt alle steder. Relationen til Indonesien er god med et tæt samarbejde på mange områder. Landet byder på storslået natur, som er nærmest uberørt. Turistindustrien er endnu ikke veludviklet, men der findes diverse hoteller af god standard, ikke mindst i Dili«, siger han.

Imødekommende befolkning og lækre strande

Kenneth Stampe, der driver rejsebloggen rejselivet.dk, besøgte i 2016 Østtimor som turist. Han oplevede ingen problemer i løbet af sit ophold. Han fortæller, at befolkningen var imødekommende, og infrastrukturen var ikke værre end i andre tredjeverdenslande.

»Jeg havde nogle interessante dage på Østtimor og lagde naturligvis mærke til, at der ikke var andre turister. Men jeg følte mig på intet tidspunkt utryg, som det f.eks. var tilfældet i Papua Ny Guinea, hvor der er meget primitiv vold. Og så var det pragtfuldt at kunne have så dejlige strande for sig selv - endda med mulighed for at se søkøer«, siger han.

»Hvis jeg ikke havde kendt til Østtimors blodige fortid, ville jeg ikke have tænkt videre over det«.