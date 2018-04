Sådan kan en storkonflikt få indflydelse på din ferie Kan du få udstedt nyt pas? Dækker forsikringen en tabt ferie? Få svar på fem af de mest presserende feriespørgsmål om lockouten her.

Det er slet ikke sikkert, at det ender i strejke, lockout og generel lammelse af en hel nation. Men hvis det gør, får det betydning for dig, der har planlagt en rejse i den nærmeste fremtid.

Lykkes det ikke kombattanterne i Forligsinstitutionen at nå forskellige aftaler, kan en strejke gå i gang 6. maj, mens lockouten af godt en halv million offentligt ansatte efterfølgende træder i kraft senest 12. maj.

Her er fem af de elementer, du skal være opmærksom på, hvis ikke parterne bliver enige.

1. De danske lufthavne kan lukke ned

Skal du flyve, mens en storkonflikt er i gang, er det ikke sikkert, at du kommer i luften.

Der er varslet strejke hos vejrtjenesten DMI samt Naviair, som er flyveledernes statsejede selskab, der sørger for, at fly letter og lander sikkert. Ifølge Kasper Hyllested, der er pressechef i Københavns Lufthavn, forlyder det fra Naviair, at de regner med en til to dages varsel i forhold til om der er ændringer i deres kapacitet.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at afvikle så meget trafik som muligt og for, at så få passagerer som muligt vil blive påvirket negativt af eksempelvis forsinkelser«, siger Kasper Hyllested, der har følgende råd til rejsende, hvis en konflikt skulle opstå:

»Så snart vi ved noget om ændringer i trafikken, vil vi naturligvis opdatere vores hjemmeside og vores CPH Airport-app. Her kan man på forhånd vælge af følge sin afgang og få direkte opdateringer, hvis der sker ændringer. Har man spørgsmål, skal man kontakte sit flyselskab eller rejsearrangør«, siger han.

2. Får du pengene retur, hvis din rejse bliver aflyst?

Har du bestilt en pakkerejse, og kan du ikke komme af sted, fordi flyene ikke flyver, har rejseselskabet et ansvar for at dække udgifterne, forklarer Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

»Men hvis flyene flyver, og du i stedet bliver forhindret i at komme ud i lufthavnen, for eksempel ved at togene ikke kører, er det ikke noget, rejseselskabet kan gøre noget ved«, siger han.

Har man en afbestillingsforsikring, er der mulighed for at afbestille sin rejse, men det er selvfølgelig noget af en chance at tage, siger Lars Thykier.

Har du alene købt en flyrejse, vil flyselskabet i forbindelse med aflysning eller forsinkelse hjælpe dig efter EU's regler på området, forklarer kommunikationschef i Norwegian, Andreas Hjørnholm.

»EU's regler på området siger ganske klart, hvornår passagererne har krav på forplejning, hotel og transport på flyselskabets regning, indtil vi kan få passagererne frem til deres destination. Er flyet aflyst eller forsinket mere end 5 timer, kan man få refunderet sin billet, hvis man alligevel ikke ønsker at rejse«, lyder det.

3. Dækker din rejseforsikring ved en tabt ferie?

Ifølge Lars Thykier kan det tydeligt mærkes, at danskerne har været bange for at bestille rejser op til en mulig storkonflikt. De offentligt ansatte må nemlig ikke holde ferie under strejke eller lockout. Derfor kan flere ferier gå tabt, hvis man allerede har bestilt rejsen.

Bliver du forhindret i at rejse på grund af en lockout, skal du tjekke med din rejseforsikring, om den dækker. Det er nemlig ikke alle, der gør det.

»Gjensidiges rejseforsikring dækker ikke ved en lockout. Men det gør Goudas rejseforsikring. Det er forskellige produkter og betingelser, og derfor dækker de ikke på samme måde«, siger kommunikationschef i Gjensidige, som Gouda er en del af, Trine Andrup.

Selskabet Alka har tidligere meldt ud, at deres rejseforsikring med afbestilling dækker den varslede strejke/lockout.