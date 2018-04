Før ferien: »Betal altid i lokal valuta. Det er meget enkelt« EU-kommissionen vil gøre kreditkortbetaling i udlandet mere gennemskuelig.

Det er en typisk ferieoplevelse: Du er ved at hæve penge i en kreditkortautomat eller skal til at betale for et måltid mad eller et indkøb - og så dukker spørgsmålet op:

Vil du betale i danske kroner eller lokal valuta?

I den situation er rådet, som det altid har været, forklarer seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk, Troels Hauer Holmberg.

»Betal altid i lokal valuta. Det er meget enkelt«, fastslår han.

Forklaringen er, at hvis du betaler i lokal valuta, så sker det i en kurs, der er indbygget i dit kreditkort og aftalt med din bank. Vælger du derimod at betale i danske kroner, er det generelle billede ifølge Troels Hauer Holmberg, at det er butikken eller restaurantens vekselkurs, der bliver brugt. Og det er ifølge seniorøkonomen ofte en langt dyrere løsning.

Desværre er det de færreste danske rejsende, der ved, hvad der er den rigtige - og dermed den billigste - løsning. Og kan gennemskue processen, når de står i en hæve- eller betalingssituation på ferien.

Forhold skal forbedres

Men nu lægger EU-komissionen op til at ændre på forholdene og tydeliggøre for forbrugerne, hvad der er fordele og ulemper ved enten lokal valuta eller danske kroner.



Og det glæder Troels Hauer Holmberg og Forbrugerrådet Tænk, hvis forslaget bliver vedtaget i EU-parlamentet.

»Det er et fremskridt, hvis det kan lade sig gøre. Som det er nu kan forbrugerne ikke gennemskue, hvilken betalingsløsning, der er bedst«, siger Troels Hauer Holmberg.

Betalingsforholdene har tidligere været udsat for kritik herhjemme. Forbrugerøkonom Ann Lehmann Eriksen fra Nordea Bank har eksempelvis peget på, hvordan hæveautomaterne i nogle tilfælde lægger ekstra pres på, hvis man vælger den billigste løsning, som er at afregne i den lokale valuta. Så giver skærmen nemlig udtryk for, at man nu ikke ved, hvilken kurs der vil blive brugt og signalerer dermed, at det er usikkert.

»Det er faktisk forargeligt, for man bliver manipuleret til at vælge en løsning, der koster dig meget, meget mere«, har Ann Lehmann Eriksen forklaret.

De eksempler kender Troels Hauer Holmberg også til, der kalder det for »grov manipulation«.

I EU-kommissionens begrundelse for mere gennemsigtighed på området hedder det, at forbrugerne sjældent er informeret om prisen på en transaktion, der involverer en kursomregninger. EU-kommissionen vil i fremtiden gerne have, at forbrugerne er fuldt ud informeret om alle gebyrer inden, der hæves penge eller på en anden måde betales med kreditkort.



Det vides endnu ikke, hvornår forslaget fra EU-kommissionen vil komme til afstemning i EU-parlamentet.