Besøg bunkeren, hvor briterne ventede på atomangreb i 30 år Fra 1961 til 1991 var der i Storbritannien frygt for sovjetisk angreb med atomvåben. Civilbefolkningen i York og andre byer blev inddraget i arbejdet med at rapportere om følgerne af et atomangreb.

F rygten for et angreb med atomvåben fra Sovjetunionen lå som en tung sky over Storbritannien i 30 år under den kolde krig fra 1961 til 1991. Frygten sad så dybt i den britiske befolkning, at tusinder af dem valgte at hjælpe til i arbejdet med at opspore et muligt atomvåben mod Storbritannien, og det betød, at de indvilligede i at arbejde under forhold, der var så kummerlige, at de lige så godt kunne have været i fængsel.