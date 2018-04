New York får lufthavnshotel i rendyrket 1960'er-stil Terminalen fra det lukkede flyselskabet Trans World Airlines i New Yorks JFK-lufthavn har stået tom siden 2001. Næste år åbner TWA Hotel i bygningen.

Du tjekker ind til 1962, hvis du fra næste år booker et værelse i TWA-hotellet i John F. Kennedy-lufthavnen i New York. Det betyder for eksempel, at du skal indstille dig på at bruge en telefon med drejeskive, hvis du vil ringe fra værelset.

Foto: Max Touhey TWA-terminalen er bygget i en markant vingeform. Den blev indviet i 1962, hvor flyvningen for alvor tog fart.

Hotellet opstår i terminalen for flyselskabet Trans World Airlines, der lukkede i 2001. Selskabets terminal med det karakteristiske vingeformede tag blev taget i brug i 1962, men lukkede ligesom selve flyselskabet i 2001. Siden har bygningen stået ubenyttet hen og har de seneste år haft status af fredet bygning.

Foto: David Mitchell Værelserne vender direkte ud mod startbanerne. Bemærk drejeskivetelefonen.

Fredningen forhindrer dog ikke, at der opføres nye bygninger i forbindelse med den historiske terminal. Derfor vil hotellet få 512 værelser fordelt på 6 etager, når det indvies næste år. Der er endnu ikke sat dato på indvielsen, og prisniveauet for en overnatning er heller ikke meddelt endnu.

Designstil fra 1960'erne bevaret

Terminalen blev i sin tid designet af den finske arkitekt Eero Saarinen. Hans designstil og farvevalg kommer til at leve videre i TWA Hotel, der også på andre måder griber til fortiden. Hotellet får seks barer, hvoraf den ene er indrettet i et Lockheed Constellation-fly, der blev brugt af Trans World Airlines i 1950'erne og 1960'erne. Desuden får hotellet otte restauranter. Det fremgår af pressemeddelelser fra TWA Hotel.



Foto: David Mitchell Værelserne bliver udstyret med toiletgrej i original TWA-stil.

Hotellet har allerede vist et eksempel på, hvordan værelserne skal indrettes. Man kan komme til at bo med direkte udsigt til startbanerne, men hotellet garanterer, at der ikke vil være støj på værelset. Vinduerne er så tykke, at al flystøj holdes ude. Hotellet oplyser, at man kun finder tykkere vinduer på USA's nye ambassade i London.

TWA Hotel er nu i færd med at opkøbe gamle drejeskivetelefoner på eBay, og hvor de ellers kan finde dem. Indmaden pilles ud og erstattes med moderne elektronik, men man skal bruge drejeskiven for at ringe op. Det vil være gratis at foretage lokale opkald på telefonerne på værelserne.

Allerede nu kan man opleve en forsmag på designstilen i TWA Hotel, som har indrettet en særlig lounge på 86. etage af New York World Trade Center. Her vil man opleve møbler og andet inventar fra det nye hotel. Et besøg kræver forudgående tilmelding på denne hjemmeside.