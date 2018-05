Er du i familie med Gorm den Gamle? På 'Gorms store familietræf' i Oplevelsescenter Kongernes Jelling kan du få undersøgt, om du nedstammer fra den gamle konge.

Hvis du har en slægtsbog eller en anetavle, hvoraf det fremgår, at du nedstammer fra Gorm den Gamle, kan du få dokumenteret, hvorvidt der ruller blåt eller rødt blod i dine årer på Oplevelsescenter Kongernes Jelling.

Lørdag 12. maj arrangerer Oplevelsescentret for andet år i træk 'Gorms Store Familietræf'. Slægtsforsker Anton Blaaberg fra Viborg har samlet et hold kolleger på fem, som vurderer slægtsskaberne.

500 'efterkommere' mødte frem

»Sidste år blev det en kæmpesucces. 500 mødte frem for at få tjekket deres anetavler eller slægtsbøger, og 200 af dem deltog i det efterfølgende 'Gorms Taffel'. Vi arrangerede det med et glimt i øjet, men folk tog det alvorligt«, fortæller Oplevelsescentrets daglige leder Morten Teilmann-Jørgensen.

Foto: Morten Langkilde Hvis man er i familie med Gorm den Gamle, så kan man i den digitale 'Kongerække' på Oplevelsescenter Kongernes Jelling, se hvilket makabert og blodigt liv de efterfølgende konger førte.

Kongernes Jelling oplever ofte, at besøgende fortæller, at de er i familie med Gorm, og at de har de har en anetavle derhjemme, som dokumenterer det. Slægtsforskerne gennemgår og vurderer ved træffet, om der er hold i påstanden.

En del af anetavlerne er »behæftet med lige lovlig megen optimisme« ifølge Teilmann-Jørgensen. I 1950'erne blev der fremstillet en hel del slægtsbøger, som ikke helt holder, og selve forskningen har også udviklet sig.

Adelige har større chancer

De fleste af os kan kun spore vores forfædre tilbage til 1600-1700 tallet ved hjælp af kirkebøgerne, men for at der er hold i håbet, om at man er i familie med Gorm, kræver det, at »man har noget adeligt i sig. Adelen har som regel beskrevet deres slægt, og hvis man kan dokumentere, at man har adelige forfædre langt tilbage i tiden, så øges chancerne for familieskabet betydeligt«, fastslår Morten Teilmann-Jørgensen.

Foto: Morten Langkilde De to runesten foran kirken er sat op af henholdsvis Gorm den Gamle og hans søn Harald Blåtand,

Ved det efterfølgende 'Gorms taffel' serveres helstegt pattegris, og festtalen leveres af Nationalmuseets direktør Rane Willerslev.

Det koster 175 kroner at deltage 'Gorms Store Familietræf', og hvis man efterfølgende vil sætte tænderne i pattegrisen, koster det yderligere 225 kroner. Tilmelding sker på Oplevelsescenter Kongernes Jellings hjemmeside.