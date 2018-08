Stort set ingen turister finder frem til labyrint-byen på den sydfranske bjergside Bjerglandsbyen Saorge i det østligste Frankrig byder på udsigt til snedækkede tinder, labyrintiske små gader og en helt særlig ro. Turister er der nemlig ikke mange af.

Selv om der kun bor få hundrede mennesker i Saorge, kan det være svært at finde rundt. Selv hovedgaden gennem byen er kun få meter bred, mens klippevægge og huse tårner sig op på begge sider. Pludselig fører en stejl trappe opad og ind under en lille bro, mens en anden trappe fører nedad. Hvor var det nu, vi kom fra? Og hvor var det nu, vi skulle hen?



Sådan kommer du til Saorge

Beliggenhed: Saorge ligger i det sydlige Frankrig, ca. 30 km nord for Middelhavet og 70 km fra Nice. Transport: Nærmeste store lufthavn er Nice. SAS og Norwegian har direkte ruter hertil, mens det kræver en mellemlanding med Air France og andre flyselskaber. Der går tog fra Nice til Saorges naboby Fontan. Herfra er der et par kilometer til Saorge. Bilfri: Selve Saorge er bilfri. Byen består af bittesmå labyrintiske gader, men der er rigeligt med parkeringspladser i både øst- og vestenden af byen.



Vis mere

Saorge er en lille bjerglandsby i det sydlige Frankrig, 30 km nord for Nice og kun få kilometer fra grænsen til Italien.

Af og til kan vi pludselig se ud over dalen og den bjergside, som landsbyen er bygget på, og ofte dukker en snedækket bjergtop op i baggrunden. Og da vi får os hævet nogle af de mange trappetrin over byen, er der et ubrudt vue over lilla-grå hustage, kirketårne og et utal af blomster, mens tinderne i Alpes-Maritimes-bjergkæden ligger hele vejen rundt om os.

Foto: Mikkel Bækgaard Stejle trapper afløses af små, nærmest grotteagtige gange. Af og til lugter der helt kælderagtigt, selvom man udendørs, og andre gange er der frit udsyn til bjergene, dalen og byens ældgamle huse.

Stejle trapper afløses af små, nærmest grotteagtige gange. Af og til lugter der helt kælderagtigt, selvom man udendørs, og andre gange er der frit udsyn til bjergene, dalen og byens ældgamle huse. Foto: Mikkel Bækgaard

3 andre oplevelser i området Saorge er en god base til udforskning af bjergområdet Alpes Maritime og den franske og italienske middelhavskyst. Mercantour nationalparken: Saorge ligger i udkanten af parken, som byder på masser af vandreture og bjergoplevelser. For de adrenalinhungrende er Roya-floden god til river rafting.

Cuneo: Ligger i Italien 60 km mod nord for Saorge Tjek byens hovedgade, hvor butikkerne ligger i en smuk gammel buet arkade på begge sider af gaden. Menton: Frankrigs citronhovedstad ligger ca. 60 km fra Saorge. Oplev Middelhavet og byens mere end 315 årlige solskinsdage. Vis mere

Længere nede i dalen, dybt under byen, løber Roya-floden sammen med en biflod, og den behagelige brusen herfra kan høres overalt i landsbyen. Enkelte hunde gør også i baggrunden, og af og til bimler en kirkeklokke. Ellers er her roligt med fuglesang og summende insekter.

Her er virkelig vidunderligt, konstaterer vi fuldstændig ærligt. Måske er det her et af de mest idylliske steder, vi overhovedet har været.

Stort set ingen turister

Det er forår, da vi besøger Saorge. Men på trods af at solen skinner, udsigten er i topklasse, og der er dejligt lunt, møder vi ikke mange mennesker.

Foto: Mikkel Bækgaard Du vil aldrig møde mange turister i Saorge.

Du vil aldrig møde mange turister i Saorge. Foto: Mikkel Bækgaard

Vi møder næsten kun de lokale, som hilser på hinanden, stopper og snakker lidt og sætter sig uden for den lille bistro La Petite Epicerie til en øl eller en kop kaffe. Turister er der ikke mange af, og det synes i grunden sært, tænker vi, for her er tale om en sand perle af en landsby.

De fleste turister kommer om sommeren, forklarer Marc Fluri, indehaveren af en lille bar på torvet i Saorge. Her er aldrig overrendt, og de fleste besøgende er ejere eller lejere af de mange huse i byen. For selv om byen er smuk og charmerende, kommer her ikke store turistbusser og endagsturister. Kun nogle enkelte franskmænd kommer forbi for at se det gamle kloster fra 1600-tallet, som ligger i udkanten af landsbyens østende.

Om sommeren er der dog noget mere liv, garanterer Marc Fluri.

Men der er masser af liv i Marc Fluris bar.

Udenfor på torvet står flere borde, hvor lokale sidder og nyder kaffe, øl eller en Aperol Spritz, og indenfor lyder tonerne af høj rock’n’roll.

Vi kigger ind let undrende, for det er kun midt eftermiddag, og her står Marc Fluri bag sin bardisk med en mikrofon i hånden og synger, akkompagneret af et backingbånd med rockguitar. På gulvet i den få kvadratmeter store bar danser et par, og ved bordene sidder flere lokale, der tydeligt har en fest.

»Velkommen til min rock’n’roll- og bluesbar«, siger han til os mellem to sange.

Vi bruger lidt tid på at regne ud, hvad der foregår, og endelig står det klart. Et amerikansk ægtepar, der har slået sig ned i byen, skal næste dag rejse hjem til New York, og nu er der tid til en lille afskedsfest.

Foto: Mikkel Bækgaard Haven bag klostret i Saorge rummer en helt særlig ro, hvor fuglekvidder, vandets brusen og udsigten til bjergene kan få smilet frem på de fleste. Haven passes af de forfattere, der har ansøgt om være her på skriverefugium

Haven bag klostret i Saorge rummer en helt særlig ro, hvor fuglekvidder, vandets brusen og udsigten til bjergene kan få smilet frem på de fleste. Haven passes af de forfattere, der har ansøgt om være her på skriverefugium Foto: Mikkel Bækgaard

Men vi kommer tilbage, fastslår den amerikanske mand, da vi næste dag møder ham på gaden. De bor nemlig her i Saorge. De har slået sig ned her, efter han og hans kone besøgte byen for et par år siden.

»Vi forelskede os totalt i denne lille by her i Frankrig«, forklarer manden, hvis navn vi desværre ikke får fat på.

»Og så købte vi et hus her og flyttede hertil fra New York. Vi er pensionister nu, så vi kunne gøre det. Vores børn elsker også at komme her, når de rejser over og besøger os«, fortsætter han.

Og det er netop sådan, Saorge fungerer, står det klart. Her er et par hundrede fastboende, mens dobbelt så mange har sommerhus her. Det er især franskmænd, men også en del tyskere, hollændere og nogle danskere, forklarer Marc Fluri fra baren. Det skaber godt med liv i sæsonen, uden at det forvandler byen til et turisthelvede, mener han.