Mød socialismens martyrer på DDR's heltekirkegård Et besøg på Zentralfriedhof Friedrichsfelde i Berlin er et tilbageblik på det delte Tyskland – med afstikkere til både ældre og nyere dele af landets voldsomme historie.

'Die Toten Mahnen Uns' – De døde maner.



Ordene tårner sig op midt på mindestedet for socialister på kirkegården Zentralfriedhof Friedrichsfelde i Berlin-bydelen Lichtenberg.

Sådan kommer du dertil Med fly: SAS, Norwegian og EasyJet flyver direkte fra København til Berlin. Med bus: Turen fra København tager omkring syv timer, fra Aarhus omkring ni timer. Med selskabet Flixbus. Med tog: Køretiden fra både København og Aarhus er omkring syv timer. Zentralfriedhof Friedrichsfelde ligger på Gudrunstrasse 20 i bydelen Berlin-Lichtenberg. Man kan komme dertil med S-bahn og U-bahn til stationen Lichtenberg eller med S-bahn til Friedrichsfelde Ost. I begge tilfælde skal man gå et kvarters tid for at komme frem til kirkegården.

Man kan også tage sporvogn nr 21 til stoppet Guntherstrasse og gå cirka 10 minutter – eller bus 260 fra Lichtenbergstationen. Kirkegården har åbent fra 7.30 i februar til november. I december og januar åbner den kl. 8.00. Alle dage lukker den ved mørkets frembrud. Vis mere

DDR-staten var kun få år gammel, da mindestedet blev skabt for at hylde den lokale kommunistiske kongerække. En række førende ældre socialister og socialdemokraters grave blev bygget ind i den ene halvdel af ringmuren.

Ikke alle topkommunister har fået plads helt ude i heltecirklen. Men DDR-kendere vil kunne finde en lang række navne på politikere og andre, der arbejdede for den såkaldte demokratiske republik. Kurt Herholz blev sat i KZ-lejr efter nazisternes magtovertagelse i 1933. Efter løsladelsen holdt han sig udadtil fra politik, men arbejdede i det skjulte i den kommunistiske modstandsbevægelse. I DDR udfyldte han forskellige politiske og videnskabelige hverv - og det blev belønnet med en plads i det ensartede fællesskab efter døden.

Den anden halvdel blev afsat til kommende DDR-spidser, og frem til Jerntæppets fald blev gravene fyldt op. En talerstol og en lille paradeplads blev der også plads til, så fremtidens begravelser kunne udføres med passende bravur.

Foto: Maya Schuster Kirkegården er stadig i brug som almindelig begravelsesplads, og pårørende mindes de afdøde med blomster, lys, figurer og personlige hilsener.

Hæderspladserne ved kæmpestenen blev helliget de største. Rosa Luxembourg og Karl Liebknecht, der blev myrdet i 1919 efter at have stået i spidsen for en fejlslagen demokratisk-socialistisk revolution i kølvandet på Første Verdenskrig, modtager stadig blomster. De ligger side om side med spøgelser fra fortiden – DDR-ledere som Berlinmurens fader, Walter Ulbricht, og præsident og stalinist Wilhelm Pieck.

Foto: Maya Schuster Mindesmærket for socialister. Stammer fra 1950'erne, hvor man flyttede nogle af de mest prominente grave fra omkringliggende kirkegårde og begyndte at tilføje nye. Her ligger bl.a. Rosa Luxembourg og Karl Liebknecht, den tyske socialismes to store martyrer, samt partibosser som Walther Ulbricht.

Mindesmærket er kun en lille del af den store kirkegård, der er en vandring ind i Berlins og Tysklands nære og ofte brutale fortid. Allerede i mellemkrigsårene satte tyske socialistgrave deres præg på kirkegården, og stenene bærer navne på martyrer, der døde i revolutionens tjeneste eller satte deres præg på samfundet.

Foto: Maya Schuster Stasis spionchef Markus Wolff var i vesten kendt som Manden uden ansigt, fordi han i den grad formåede at holde sig skjult for offentligheden. Først i 1978 lykkedes det vestlige spioner at fotografere ham. Da havde han blandt andet vakt opmærksomhed ved at få plantet en spion som sekretær for den vesttyske forbundskansler Willy Brandt. Efter genforeningen fik han en betinget dom på to års fængsel som led i retsopgøret med den tidligere DDR-top. Han deler grav med sin bror, der var en markant instruktør og kulturpersonlighed i DDR-tiden.

Spionchefen Markus Wolf ligger få meter fra Klaus Fuchs, spionen, der var med til at sikre USSR atombomben ved sin indsats i England og USA. En række små ens sten lidt derfra fortæller om ofrene for de allieredes sidste bombardementer af Berlin i april 1945.

Hvis historien bliver for tung, kan man nyde stilheden og de mange grønne planter og kæmpetræer på den godt tilgroede kirkegård og beundre de smukke skulpturelle grave. For kirkegården er ikke kun et indblik i fortiden. Den er også et fredfyldt rum midt i den evigt foranderlige tyske hovedstad.