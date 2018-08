Sådan kommer du til Exmouth





Fly: Politiken fløj med Emirates fra København til Perth. Turen tager cirka 21 timer og koster 11.000 kroner for en returbillet. Fra Perth fløj vi til Exmouth. Turen tager cirka to timer, og en returbillet koster omkring 1.800 kroner.

Overnatning: Politiken boede på hotellet Mantarays i Exmouth. Det har direkte adgang til stranden, en dejlig pool og en god fiskerestaurant. Prisen for nat her ligger på omkring 1.800 kroner for et dobbeltværelse. mantaraysningalooresort.com.au

Hvalhajsafari: Der findes en del selskaber i Exmouth, som arrangerer hvalhajsafari. De følger alle sammen regulativer. Politiken svømmede med Exmouth Diving Center, som garanterer, at der er havbiologer med på turen, hvilket gjorde turen ekstra speciel. En fuld dagstur inklusive formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe, champagne og billeder samt video fra dagen koster omkring 1.800 kroner pr. mand. Mere info kan ses på hjemmesiden.

