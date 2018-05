Klar til sommerferie: Det kan blive svært at få p-plads i lufthavnen Københavns Lufthavn råder rejsende til at reservere nu, hvis de vil være sikre på at få den ønskede p-plads i sommerferien.

I Københavns Lufthavn er der 600 færre p-pladser i år i forhold til sidste år, og lufthavnen forudser, at der bliver rift om pladserne, især i juni og de to første uger af juli.

De færre p-pladser skyldes, at der skal bygges hotel på P11-pladsen, der ligger lige ved siden af Clarion Hotel (tidligere Hilton), og det er en attraktiv plads, da den ligger tæt på terminalerne.

»Vi kan se, at danskerne i år spreder deres ferie mere ud i perioden fra juni til august. Det betyder også, at der i sommer er flere forretningsrejsende, der typisk har brug for parkering tirsdag, onsdag og torsdag«, siger kommerciel direktør i lufthavnen Peter Krogsgaard.

Lufthavnens pressechef, Kasper Hyllested, tilføjer, at det altid lykkes at finde en p-plads til de rejsende, der har brug for en.

På jagt efter en ny p-plads

»Men hvis du kommer kørende til lufthavnen uden at have reserveret plads på forhånd, kan det betyde, at det er optaget på den p-plads, som du havde regnet med at bruge. Så skal du køre rundt for at finde en ledig plads. Det kan stresse dig, for du har jo et fly, du skal nå«, siger Kasper Hyllested.

Lufthavnen er i færd med etablere nye p-pladser, og det kommende hotel vil få sin egen p-kælder med 600 pladser. 14 procent af de rejsende ankommer i bil, oplyser lufthavnen.

Til sammenligning kommer 60 procent af de rejsende med metro eller tog. Lufthavnen har i alt 10.910 p-pladser. 4.198 er i kategorien ’budget’, altså de billigste. 3.751 er ’standard’, og 2.971 er i kategorien ’direct’, og de ligger tættest på terminalerne. Nogle af de billigste pladser ligger på Kystvejen. Der kører gratis shuttlebus mellem disse p-pladser og lufthavnen.

De billigste pladser i lufthavnen koster fra 360 kroner per uge. De dyreste starter ved 1.600 kroner per uge. Priserne varierer alt efter sæson. Parkering kan bestilles på lufthavnens hjemmeside og app.

Uden for lufthavnens område driver Euro Park en p-plads på Amager Strandvej 399-403. Herfra er der 10-15 minutters gang til lufthavnen. Her koster en uges parkering 418 kroner. Bestilling kan foregå på Euro Parks hjemmeside.