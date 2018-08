Her kan gin-disciple lave deres egen gin i et gammelt engelsk munkekloster Politiken har været i den sydengelske havneby Plymouth for at besøge byens berømte gindestilleri og under kyndig vejledning lave vores egen gin.

Udefra syner den hvide bygning ikke af meget. Kun et beskedent skilt med ordene 'Plymouth Gin' fortæller os, at min gamle ven David og jeg har fundet den rette adresse.

Vi befinder os mellem byhuse af sten, mange af dem fra 1700-tallet, inde i Plymouths gamle, ramsaltede hjerte. I Englands storhedstid færdedes skippere, admiraler, handelsmænd, matroser, glædespiger – og formentlig også pirater – i de trange gader, der som noget af det eneste overlevede tyskernes bombning af den vigtige flådeby under Anden Verdenskrig.

Nu er her stille, og med mågeskrig i luften og en let saltet morgenbrise om ørerne lægger vi det maritime byrum bag os og går gennem porten til det hus, der om noget har gjort Plymouth i det sydlige England berømte verden over: The Blackfriars Distillery.

Det var hollænderne, der med den nederlandske ginlikør jenever inspirerede englænderne til at fremstille gin. I de første mange år var kvaliteten svingende. Foto: Kristoffer Flakstad

David har gennem flere år været gin-aficionado, og sammen skal vi nu på rundvisning i de hellige haller – med indbygget destillering af vores helt egen gin.

Kort efter er vi i selskab med guiden Pippa, der har været i huset i en årrække. Hun forklarer os, at vi befinder os i en bygning fuld af brandfarlig alkohol, og at der er en potentiel eksplosionsfare i visse rum. Vi satser på, at bygningen fra 1431, som oprindelig blev opført til at huse et munkekloster, overlever – også denne dag.

Fra fattigmandsdrik til overklassevæske

Efter en introduktion til Plymouth Gins historie, der begyndte i 1793, bevæger vi os frem mod et rum, som Pippa tydeligvis glæder sig til at vise sine gæster.

»Jeg kalder det templet«, smiler hun, hvorefter vi træder ind i et lavloftet lokale uden vinduer.

Den opvarmede alkohol blandes sammen med en udmålt mængde vand. Men det skal være fra kilder inde i Dartmoor, for at vi må kalde det Plymouth-gin. Foto: Kristoffer Flakstad

Alle fire vægge er beklædte med ginflasker fra hele verden, der funkler og stråler, som var man i Aladdins hule. Vi gør store øjne og går straks i gang med identificere nogle af de hundredvis af brands.

Midt i rummet er der et højbord, hvor vi tager plads og får udleveret en næseklemme, for nu skal vi blindsmage fire forskellige ginner.

Pippa hælder op og forklarer, at gin ret beset er vodka med enebær. Det var hollænderne, der med den nederlandske ginlikør jenever inspirerede englænderne til at fremstille gin. I de første mange år var kvaliteten svingende, »og selv i dag kan man smage stor forskel på god og dårlig gin«, siger Pippa.

Alle fire vægge er beklædte med ginflasker fra hele verden, der funkler og stråler, som var man i Aladdins hule. Vi gør store øjne og går straks i gang med identificere nogle af de hundredvis af brands. Foto: Kristoffer Flakstad

I begyndelsen var gin en fattigmandsdrik i Londons slumkvarterer, men med udviklingen af gode produkter ændrede det sig. I dag associerer vi gin med det søde liv, og ligesom vi i Danmark har begrebet whiskybæltet om de mondæne bydele langs Øresund, kalder man de rige grevskaber syd og vest for London, Kent, Surrey og Berkshire, for 'The Gin & Jag Belt' – gin- og Jaguar-bæltet.

Vi kan lide den første gin, vi smager. Den er ren og har fin enebærkarakter. De næste to er også gode. De fylder mere i munden og har nuancer af andre smagsforstærkere, ikke mindst citrus. Den sidste gin derimod får os begge til at vrænge på næsen. Aromaen er parfumeret og unaturlig, og smagen af enebær er svær at finde frem.