Protestbevægelse har reddet hundredvis af historiske huse fra nedrivning

Da husherren døde forgældet under en gul feber-epidemi, lykkedes det kun hans kone at beholde huset ved at sælge de 12 slaver, der hørte til husholdningen. Senere blev fru Davenport velhavende på at drive huset som et finere pensionat og kunne købe slaverne tilbage igen.

Davenport House er bygget i 1820. 324 E. State Street. Entré: 9 dollars (58 kr.).

Francis Sorrel snød sig hvid

Foto: Louise Alkjær Det laksefarvede hus er ikke faldet i smag hos alle de lokale.

Ingen fattede tilsyneladende mistanke til Francis Sorrels ophav, da han slog sig ned i Savannah i 1850’erne. Han var født i Haiti af en sort mor, men hans far var hvid, og Francis havde held med at optræde som 100 pct. hvid i Savannah.

Her blev han rig, og der var aldrig nogen, som opdagede, at han var halvt sort. I 1850’ernes Savannah ville det have skabt en skandale af et omfang, vi ikke kan forestille os i dag, og måske også have kostet Francis Sorrel livet. Skandaler var der nok af i Sorrels liv. Hans anden kone, Matilda, var maniodepressiv og kastede sig ud ad et af vinduerne på 1. sal i huset efter at have opdaget Sorrel i seng med slavepigen Molly. Dagen efter Matildas selvmord hængte Molly sig i slavehuset.

Foto: Louise Alkjær Interiør fra Sorrel Weed House.

Både slavehus og hovedhus har siden Sorrels tid ført en meget omskiftelig tilværelse. Indtil for nylig lå der for eksempel en kosmetologklinik i slavehuset, mens kælderen under hovedhuset i mange år var et stormagasin.

Konservatorer og andre fagfolk er derfor stadig i gang med at føre huset tilbage til dets oprindelige udseende, blandt andet har det fået sin oprindelige farve igen. Farven – nærmest laksefarvet – var en torn i øjet på Savannahs byrødder, indtil konservatorerne ved farvearkæologiske undersøgelser kunne bevise, at det var præcis den farve, huset havde, da det blev bygget.

Sorrel Weed House er bygget 1851. 6 West Harris Street. Entré: 10 dollars (65 kr.).

Hønen, der gik baglæns

Foto: Louise Alkjær Flannery O'Connor.

Nyheden om hønen, der kunne gå baglæns, og pigen, der havde lært den det, bredte sig over hele USA, og en journalist kom rejsende helt fra New York for at filme den usædvanlige høne og den usædvanlige pige i Savannah.

»I kan se filmen med lille Flannery og hønen på YouTube«, fortæller Cody, der er leder af Flannery O’Connor Childhood Home i Savannah.

Flannery O’Connor, som døde i 1964, er en af USA’s mest berømte forfattere og også oversat til dansk. Hun voksende op under depressionen i 1930’ernes Savannah og interesserede sig allerede som barn for litteratur – og altså også fjerkræ, blandt andet høns og påfugle. Flannery O’Connor var troende katolik, og en stor del af hendes forfatterskab kredser blandt andet om synd, men hun var også humorist og skildrede sydstatssjælen meget præcist.