Flytjek: Prima service redder flyveturen fra Mellemamerika til Danmark Lidt mere end et halvt døgn tager det at flytte sig fra frodige Costa Rica til kolde Danmark. Politiken har prøvet turen med Air France og var ikke imponeret over det hele på flyveturen.

Rejsedeklaration Politikens flybillet var betalt af Air France. Flyselskabet har ikke haft nogen indflydelse på artiklens indhold.

En varm tropisk aften sagde jeg farvel til Costa Ricas palmer og trådte ind i et fly i hovedstaden San José med direkte kurs mod Paris.

15 timer og et enkelt stop senere trådte jeg ud i Kastrups velkendte ankomsthal med strømper i sandalerne, lidt imponeret over, hvor hurtigt denne distance kan tilbagelægges.

Ruten mellem Paris og Costa Rica flyves tre gange om ugen hver vej. Men selv om hurtigheden imponerede os, var flyet ikke af den høje standard, som man kunne have håbet på.



Indretning:Flyet er et Boeing 777-300, der desværre bærer tegn på at være af ældre dato med tydeligt slid og falmede hvide farver i kabinen. Det er klassisk indrettet på economy med en 3-4-3-sædeopstilling. Desværre var flyet ikke helt rent ved afgang; der lå enkelte stykker papir og plastikrester på gulvet, da vi gik om bord.

Fakta Air France Boeing 777-300 Rute: San José-Paris

Flyvetid: 11 timer og 40 minutter. Godt: Servicen Hurtigheden Prisen Skidt: Ældre fly Haltende rengøring Skærme havde svagt lys

»Held i uheld«, tænker jeg, da jeg får tildelt mit sæde med nummeret 30L. Heldigt, fordi det er en plads ved nødudgangen, hvor jeg kan strække mine ben, så langt jeg vil. Uheldigt, fordi sædet er inderst ved vinduet og er så utrolig smalt, at jeg knap nok kan have armene ned langs mine lår. Jeg overvejer et kort øjeblik at indlede kampen om armlænet med mellemmanden, men jeg forbarmer mig og lader i stedet armene hvile i skødet.

Faciliteter og service: Hvert sæde er udstyret med en tv-skærm med kort, film og spil. Hovedtelefoner udleveres fra start sammen med tæppe og pude.

Til aftensmad er der ingen valgmuligheder, men hvad der mangler i valg, bliver der kompenseret for i mængde. Jeg får serveret ris med kylling, en græsk salat, kage, kiks og to stykker brød, der smager overraskende godt. Til morgenmad lader mulighederne også vente på sig, men som en halvkedelig almindelig dansker glædes jeg over det, der minder om min vanlige morgenmad, yoghurt, brød, en myslibar, frugt samt kaffe ad libitum.

Flypersonalet er virkelig gavmilde med drikkevarerne, såvel dem med som dem uden alkohol, og de kommer rundt og tilbyder dem en håndfuld gange i løbet af den 11 timer lange flyvetur. Når de ikke bliver tilbudt, står der sodavand og vand fremme til høflig selvbetjening i flykøkkenerne.

Personalet om bord er servicemindet ud over det sædvanlige, og da min sidemand beder om et ekstra tæppe, er det lynhurtigt løst, og stewardessen kommer 10 minutter senere tilbage og spørger, om han har fået varmen.

Konklusion:Jeg anede ikke, at man kunne komme så nemt fra Mellemamerika til Danmark. 15 timer og 7.000 kroner tur/retur på økonomiklasse. Mens flyet havde sine åbenlyse mangler, sidder jeg stadig tilbage med følelsen af en behagelig flyvetur på grund af det ekstraordinært hjælpsomme personale.