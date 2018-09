Tag med til de oversete byer i det nordlige Spanien Mens turisterne strømmer til Catalonien, De Kanariske Øer og Andalusien, forbliver Spaniens største region, Castilla y León, nedprioriteret af turister. Her er de grønne dale hjem for charmerende byer med smalle gader og en spændende historie. Tag med til den lille by Ávila, universitetsbyen Salamanca og til León, hvor Antoni Gaudís berømte Casa Botines ligger.

Ávila: Udsigt til kirkeklokker og lupinmarker

De røde terrakottatagsten breder sig som et tæppe, der kun bliver brudt af kirketårnenes spir og enkelte åbne pladser. Jeg sidder på toppen af Ávilas bymure og kigger på, at hverdagens trummerum udspiller sig i den gamle by under mig. En gruppe skolebørn griner højlydt, mens en ældre dame stopper for at sludre med en jævnaldrende mand, der hviler sig på en bænk. Mens hverdagen summer i byen, glider svalerne uforstyrret gennem luften og bygger reder mellem murenes gamle sten.

Ávilas 2½ kilometer lange ringmur er ikke kun et sted at finde ro i den gamle by, men også dens mest kendte vartegn, der bugter sig som en mærkværdig slange gennem landskabet med sine 88 tårne. Murene blev bygget og genbygget mellem det 11. og 14. århundrede og fungerede som et forsvarsværk, hvorfra man kunne spotte fjender på kilometers afstand. Konstruktionen er også den vægtigste grund til, at Ávila i 1985 blev optaget på Unescos Verdensarvsliste som en af tre byer i regionen Castilla y León.



Fra toppen af bymurene strækker dalene sig nærmest uendeligt på den anden side af de gamle stenmure, hvor lilla lupiner bryder det ellers helt grønne blik. Jeg bevæger mig ned ad de stejle trin og tilbage ud i Ávilas gader, hvor der pludselig breder sig en sød duft.

En konditorbutik ved navn Chuchi Pasteles lokker med vinduer fyldt med farvestrålende kager og chokolader. Overflødighedshornet fortsætter indenfor. Fra kølediskene lokker kager med fyld, chokoladeovertrukne eclairs, runde daddelkugler og forskellige chokolader. Manden bag disken smiler og tilbyder mig en gouzo at smage. Det er hans favorit og områdets specialitet, fortæller han. Det er en lille kugle, der hovedsageligt består af æggehvide og sukker, og mens jeg tygger på den, breder sødmen sig i min mund, inden jeg finder et roligt sted at slappe af i skyggen fra et palmetræ, mens hverdagen forsætter sin gang i Ávilas gader.

Salamanca: Universitetet er den gyldne bys hjerte

Da solens sidste stråler rammer en af facaderne på Plaza Mayor i Salamanca, ændrer dens farver sig fuldstændig. Den gamle by består hovedsageligt af lyse sandsten, som reflekterer solen.

Det gælder også for pladsen, der engang blev brugt som arena til tyrefægtning, som nu bliver badet i et blødt skær i aftenlyset. Byen stråler, og tilnavnet 'den gyldne by' giver pludselig mening. På pladsen sidder spaniere og drikker kaffe eller øl på en af de små restauranter, mens en gruppe unge malere forsøger at fange det gyldne lys, der rammer de hundredvis af små altaner, der engang fungerede som tribuner til publikum, når tyrefægterne kæmpede mod dyrene.

I dag er den stadig flittigt brugt af Salamancas indbyggere, og det vrimler med især unge mennesker. Salamanca er en af de største byer i regionen med 150.000 indbyggere, og hele 20 procent af dem er studerende. Universitet fejrer i år 800 års fødselsdag og er dermed det ældste universitet i Spanien og et af de ældste i Europa. Dets betydning ses tydeligt i byen. Universitetsbygningerne ligger tæt, og universitetets hovedindgang, der også er kendt som La Puerta de Salamanca, er en af de mest kendte og fotograferede bygninger i byen. Dets facade er prydet med forskellige udskæringer i sten. Den mest kendte er en lille frø, som sidder på toppen af et dødningehoved. Frøen, der hviler på symbolet for døden, er et symbol på sex, og her fungerede den som en advarsel til fortidens studerende mod syfilis.