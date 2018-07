Sommervarmen driller cyklisterne på vestkysten Underlaget på cykelstierne er så porøst, at cyklisterne mange steder på den jyske vestkyst må stå af og trække, hvis de ikke er på mountainbike.

Vestkystruten er en 560 kilometer naturskøn cykel- og vandrerute fra Rudbøl ved den dansk-tyske grænse til Skagen. På grund af sommervarmen får cyklisterne problemer på flere strækninger, fordi fugten, som plejer at binde underlaget sammen og gøre det hårdt, for længst er fordampet, og tilbage er der kun et sandet spor.

Et af de steder, som er hårdest ramt, er Vestkyststien mellem Søndervig og Nymindegab. Underlaget er så løst, at de fleste må stå af, hvis de kører på en almindelig cykel. Vinden har også frit spil mange steder på strækningen, så der opstår ansamlinger af knastørt sand, hvilket ikke gør det nemmere for cykelfolket.

Foto: Morten Langkilde Stenbelægningen mellem Ringkøbing og Søndervig via Bagges Dæmning er mere lerholdig og derfor nemmere at cykle, også selv man ikke har en mountainbike.

Kristian Korsholm er driftsleder i Vej og Park i Ringkøbing-Skjern Kommune, og han fortæller, at stien faktisk har været vanskelig tilgængelig i et par måneder, lige siden varmen satte ind:

»Der er tale om barsk natur. Når det er så tørt, bliver sandet engang imellem blæst væk fra stien, og da stien er omgivet af sandfyldte klitter, fyger det løse sand engang imellem ind på stien og vanskeliggør cykling. Vi er udfordret med Vestkyststien«.



»Men der er tale om et naturområde, så hvis man ikke bryder sig om udfordringen, er der en asfaltsti, som dækker en stor del af strækningen«.

Cykl på mountainbike

Foto: Morten Langkilde Strækningen fra Ringkøbing til Søndervig langs Ringkøbing Fjord er ikke alene naturoplevelse, men har også mange kulturelle seværdigheder som Gammelsogn Kirke.

Kristian Korsholm mener, at man skal nyde udfordringen ved at cykle på netop en natursti omgivet af klitter. Der har været forslag fremme om at rette stien ud, men det afviser han, for »stien skal følge klitterne, og den skal fortsat være en lækker natursti«.

Hvis man cykler på en mountainbike, er der ingen problemer ifølge Kristian Korsholm, men almindelige cykler med tynde dæk synker ned i det bløde sand og vanskeliggør cykelturen.

»Kan vi vande og støvbinde? Nej, for der skal flere tusind kubikmeter vand til og en masse kemikalier, og det vil vi ikke«, siger han.



For også at advare udenlandske cyklister om vanskelighederne, sætter Ringkøbing-Skjern kommune nu skilte op på flere sprog ved cykelplejestationerne på og i umiddelbar forlængelse af ruten. Oplysningerne er også skrevet ind i appen Fjorden Rundt og på kommunens hjemmeside.

Nyt stenlag

En af de populære afstikkere er turen fra Søndervig til Ringkøbing langs med Ringkøbing Fjord, hvor man cykler på Bagges Dæmning, som i 2016 blev forbundet med to broer på hver 100 meters længde.

Kristian Korsholm fortæller, at på den ni kilometer lange strækning er der ikke de samme problemer som på Vestkyststien:

»Det skyldes, at der er mere ler i det stenlag, som ligger på stien mellem Søndervig og Ringkøbing. En af de lokale entreprenører har anlagt stien, og han vil undersøge, hvor han har fået det pågældende stenmiks fra. Så vil vi teste det på Vestkyststien for at undersøge, om det er bedre end den blanding, vi normalt bruger«.