Strejke rammer op mod 100.000 Ryanair-passagerer Ryanair aflyser 600 fly i den største strejke, selskabet har oplevet. Kabinepersonale kræver bedre løn.

Lavprisflyselskabet Ryanair er tvunget til at aflyse 600 flyafgange onsdag og torsdag i næste uge på grund af strejke, oplyser selskabet på Twitter.

I alt vil op mod 100.000 passagerer blive påvirket af strejken, vurderer Ryanair.

Det rammer passagerer, der flyver til eller fra Belgien, Portugal og Spanien. Det er i disse tre lande, at kabinepersonale har varslet en arbejdsnedlæggelse i protest mod lønforholdene.

»Disse strejker er helt uberettigede og opnår ikke andet end at forstyrre familieferier«, skriver Ryanair i en meddelelse.

Selskabet tilføjer, at dets kabinepersonale 'nyder god betaling' på op til 40.000 euro (300.000 kroner) om året 'i lande med høj ungdomsarbejdsløshed'.

Kabinepersonale fra hele Europa offentliggjorde tidligere på måneden en liste med 34 krav til Ryanairs ledelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Foruden 'en fair løn at leve for' vil de blandt andet have bedre betaling på sygedage og kontrakter, der er udformet efter deres eget lands love i stedet for irsk lov. Ryanair har hjemme i Irland.

I sidste uge betød en strejke blandt lavprisflyselskabets irske piloter, at 30 flyafgange måtte aflyses midt i den travle sommerperiode.

94 ud af 350 irske piloter gjorde i sidste uge alvor af en varslet strejke på 24 timer.

Også fredag bliver Ryanair nødt til at aflyse 24 flyafgange, når piloterne foretager den anden af tre planlagte strejker, skriver Reuters.

Ifølge Ryanair har selskabet forhandlet med piloterne for at undgå en strejke, men uden held. Og der kan være mere på vej.

»Vi kan ikke udelukke flere forstyrrelser i juli og august, meddelte Ryanair i sidste uge.

ritzau