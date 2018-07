Weekend i Regensburg: Middelalderhuse og livlige pladser er verdenskulturarv Den tyske by med knap 150.000 indbyggere har velbevarede middelalderhuse, hyggelige gader og livlige pladser. Dele af centrum er på Unesco's liste over verdenskulturarv.

Regensburg er en overskuelig by med et herligt og nænsomt restaureret centrum, hvoraf det meste er på Unesco's liste over verdenskulturarv. Byen blev grundlagt af romerne, der her fandt et overfartssted ved floden Donau og derfor grundlagde Castra Regina. Byens relativt ringe størrelse – knap 150.000 indbyggere – de velbevarede middelalderlige huse, hyggelige gader og livlige pladser giver Regensburg en særlig afslappet atmosfære, som understøttes af, at de mange smalle og snørklede gader har gjort centrum næsten bilfrit.