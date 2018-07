Tunen springer i Øresund igen: Nu kan du selv opleve den fascinerende fisk Igen i år er der spottet tun i Øresund. Og nu tilbyder Øresundsakvariet i Helsingør tunsafari på havet.

Det var i august 2010. Øresundsakvariets chef, marinbiolog Jens Peder Jeppesen, havde gæster med på marsvinesafari og var på vej hen over Lappegrunden nord for Kronborg, da han pludselig så flere end 1.000 store, fede hornfisk danse på halefinnerne hen over vandoverfladen.



»Tun!«.

Det var det eneste, Jens Peder Jeppesen tænkte, da han så fænomenet.

»De bliver jagtet af tun!«.

For der er ganske få fisk, der skræmmer deres bytte på samme måde. Og for en mand, der interesserer sig helt ekstremt for fisk, var det et natursyn, der med hans egne ord fik ham helt op at køre.

Derfor tog han sporenstregs hjem og skrev en pressemeddelelse om, hvad han havde set. Og blev til grin i hele Helsingør. For der havde jo ikke været tun i sundbyens farvande siden de glade dage i 1960’erne, da lystfiskere fra hele verden kom til Øresund på jagt efter de enorme trofæfisk. Men der tog de fejl, helsingorianerne ...

For siden da er tunen – for at være helt nøjagtig: den store atlantiske tun – blevet set både i 2016 og 2017. Og i lørdags skete det så igen, da en gruppe passagerer på Helsingborg-Hven-færgen overværede en stime på 10-15 tun, der pludselig skød ud op vandet tæt på færgen. Tunene vurderedes til at have en størrelse på mellem 200 og 400 kilo.

Oplevelse på Øresund

Og hvordan får den nyhed så ellers den latterliggjorte lokale akvariechef sig til at føle?

»Jeg fryder mig simpelt hen så meget«, griner Jens Peder Jeppesen.

Han er straks i gang med at kapitalisere på Øresunds-tunen. Det betyder, at Øresundsakvariet nu arrangerer tunsafari. 2. og 16. september – begge dage er der to ture – kan interesserede komme med på tunsafari på Øresund. Der bliver sejlet ud fra Helsingør i Øresundsakvariets store gummibåd.

»Det er først og fremmest en oplevelsestur. For vi skal være afsindigt heldige at se tunen springe. Jeg kommer til at fortælle om tunens historie i Øresund og fremtiden for tunen i Øresund«, siger Jens Peder Jeppesen.

En tunsafari koster 410 kroner per person inklusive kakao og kaffe samt fri entré til Øresundsakvariet på selve dagen og dagen efter.