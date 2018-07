Amerikanske flysheriffer har i årevis overvåget rejsendes adfærd I 8 år har bevæbnede vagter holdt øje med almindelige amerikaneres mimik, søvn og toiletbesøg på flyrejser. Det bekymrer advokater.

Var han den sidste til at gå om bord på flyet? Sov han under turen? Blinkede han mere end normalt?

Det er bare nogle af de adfærdsmønstre hos udvalgte passagerer i amerikanske lufthavne og indenrigsfly, som bevæbnede amerikanske flysheriffer, såkaldte air marshals, i en årrække har observeret.

Overvågningen er sket som et led i den hidtil ukendte procedure ’Stille himmel’ – på engelsk ’Quiet Skies’. Det kunne avisen The Boston Globe fortælle søndag. Sikkerhedstiltaget mod terror blev indført i 2010, skriver The Washington Post.

På baggrund af tidligere rejsemønstre samt andre ukendte faktorer har den amerikanske transportmyndighed Transportation Security Administration (TSA) udpeget mistænkelige amerikanske borgere for derefter at sætte civilt klædte flysheriffer til at holde øje med dem på deres rejser.

De udvalgte borgere har ingen tilknytning til terrorisme eller anden kriminalitet, og derfor møder opsynet med dem kritik fra flere borgerrettighedseksperter. Privatlivets fred er på spil, lyder det.

»Afsløringerne rejser dyb bekymring om, hvorvidt TSA gennemfører omsiggribende overvågning af rejsende uden mistanke om faktiske lovovertrædelser«, siger Hugh Handeyside, senioransvarlig advokat i den amerikanske borgerrettighedsforsamlings nationale sikkerhedsprojekt.

Til avisen fortæller flysheriffer desuden, at de føler, de spilder borgeres skattepenge ved at bruge tid på at følge almindelige amerikanere gennem luftrummet.

Talsmand: Ingen etnisk profilering

Flere juraprofessorer peger dog over for The Boston Globe og The Washington Post på, at proceduren vil være inden for lovens rammer, hvis udvælgelsen af mistænkelige personer ikke baserer sig på etnicitet og religion. Og det gør udvælgelsen ikke, siger en talsmand for den amerikanske transportmyndighed, James O. Gregory, til The Washington Post.

Selv om de amerikanske flysheriffer med en tjekliste i hånden bliver sat til at observere udvalgte passagerers søvn-, toilet-, og taleadfærd, ansigtsmimik samt måde at navigere gennem lufthavnen på, mener talsmanden ikke, at proceduren udgør egentlig overvågning, fordi myndigheden eksempelvis ikke aflytter de udvalgte personers telefonsamtaler.

»Vi er ikke anderledes end politimanden på hjørnet, der er placeret der, fordi der er en forhøjet risiko for, at noget kunne ske«, siger han til avisen.

’Stille himmel’-passagerernes adfærd bliver bliver noteret på tjeklisten, men hvis flyet lander sikkert, bliver de ikke kontaktet eller pågrebet, fortæller James O. Gregory, der dog ikke vil afsløre, om proceduren har ført til anholdelser eller forpurret kriminelle planer.

Ifølge The Boston Globe rejser 40-50 ’Stille himmel’-passagerer hver dag med amerikanske indenrigsfly. Flysherifferne følger omkring 35 af dem.