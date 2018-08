Rejsegigant stopper billetsalg til spækhuggeropvisninger Rejsearrangøren Thomas Cook, som ejer Spies, vil ikke længere afholde udflugter til Seaworld i Florida og Loro Parque på Tenerife.

Fra næste sommer vil danske Spies og andre bureauer ejet af den europæiske rejsegigant Thomas Cook ikke længere sælge billetter til Seaworld i Florida og Loro Parque på den kanariske ø Tenerife, fordi forlystelsesparkerne har shows med spækhuggere og delfiner. Shows, der beskrives som dyrplageri af dyreværnsorganisationer.

Det har direktøren for Thomas Cook, Peter Fankhauser, meddelt på sin blog. Til internetrejsesiden TravelMole siger Fankhauser, at beslutningen er taget efter nøje overvejelser og grundige undersøgelser.

»Vi har aktivt arbejdet sammen med en række dyrevelfærdsspecialister i de seneste 18 måneder og taget deres videnskabelige beviser til efterretning. Vi har også fået feedback fra fro vores kunder, og flere end 90 procent har fortalt os, at det er vigtigt for dem, at deres rejsearrangør tager dyrevelfærd alvorligt. Det er grundlaget for vores beslutning«, siger Peter Fankhauser.

Spækhuggeren Morgan bliver transporteret fra Holland til Loro Parque på Tenerife. Foto: Marco Hofste/AP

Beslutningen er truffet, selv om begge parker har gjort forbedringer, når det gælder behandlingen af dyrene. Thomas Cook vil afvikle samarbejdet over en 12 måneders periode.

Spies følger trop

Spies hører til Thomas Cook-gruppen, og kommunikationschef Torben Andersen bekræfter, at Spies vil følge trop og også stoppe med salg af billetter til de to steder:

»Det er nok englænderne, der har haft det som det helt store hit i hvert fald i Seaworld, for vi har ikke så mange gæster i Florida. Loro Parque på Tenerife har været en stor udflugtsattraktion. Ikke bare for os, men der er mange rejseselskaber, som arrangerer turer dertil«.

»Thomas Cook har folk, som på vegne af gruppen rejser rundt og kontrollerer de dyreaktiviteter, vi har, og hvis de ikke lever op til koncernens krav, så bliver udflugter dertil stoppet«, fastslår Torben Andersen.

49 dyreparker begyndte Thomas Cook at kontrollere sidste år for at undersøge, om de levede op til koncernens dyreværnspolitik. Foreløbig har 29 ikke levet op til kravene ifølge BBC, og Thomas Cook er holdt op med at sælge billetter dertil.