EU-parlamentariker: Det er en falliterklæring for systemet og for vores EU-regler, at det er så svært at få sin kompensation fra flyselskaberne Socialdemokratiets EU-parlamentsmedlem Christel Schaldemose vil arbejde for en central EU-enhed, der skal behandle kompensationssager.

EF-forordning 261/2004.

Det lyder måske som et kløgtigt kodeord eller en Harry Potter-besværgelse, men er noget så afgørende som en lovbestemmelse, der skal sikre, at flypassagerer får kompensation ved en rejseforsinkelse på over tre timer.

Noget tyder dog på, at EF-forordning 261/2004 ikke rigtig virker. Eksempelvis ligger der i Københavns Byret lige nu 1.800 sager om flypassagerer, der ikke har fået deres berettigede kompensation, mens de to klagefirmaer Flyhjælp.dk og Airhelp til sammen har fået omkring 7.000 klager siden april fra forsinkelsesfrustrerede danske flypassagerer. Tal fra Consumers International, en medlemskabsorganisation for globale forbrugergrupper, viser, at i 75 procent af alle de tilfælde, hvor passagererne har ret til kompensation, får de den slet ikke.

Socialdemokratiets EU-parlamentsmedlem Christel Schaldemose har beskæftiget sig med netop området for passagerrettigheder og flykompensationer de seneste mange år, og hun sukker hørbart, da hun bliver spurgt, om EF-forordning 261/2004 fungerer.

»… altså … både og«, lyder det.

»Der er passagerer, der får deres erstatning, og forordningen lægger et vigtigt pres på flyselskaberne i forhold til at være præcise og levere det produkt, de har lovet forbrugerne«, siger Christel Schaldemose, men understreger, at der er et kæmpestort men:

»Der er alt, alt for mange flyrejsende, der skal kæmpe for at få den erstatning, de er berettiget til. Det er en falliterklæring for systemet og for vores EU-regler, at det er så svært at få sin kompensation fra flyselskaberne«.

Gør ondt på flyselskaberne

I forbindelse med de omfattende strejker i det irske lavprisselskab Ryanair har Politiken den seneste uges tid beskrevet, hvor svært det er for danske forbrugere at få deres kompensationer fra flyselskaberne. Problemerne har de seneste fem år ført til en millionindustri hos firmaer, der mod et gebyr hjælper forbrugerne med at få deres penge hjem. En situation, som Lars Arent, leder den danske afdeling af Forbruger Europa, har kaldt for et sygdomstegn.

Christel Schaldemose synes også, at det er problematisk, at der er selskaber, der kan tjene penge på, at EF-forordning 261/2004 ikke virker efter hensigten.

»Det er mærkeligt, at de skal tjene penge på, at vores system ikke fungerer. Det er ret problematisk, at vi siger, at forbrugerne har rettigheder på det her område, og at vi bruger det som eksempel på, at EU kan gøre en positiv forskel, men at det i sidste ende er rigtig svært at få penge ud af selskaberne«.

Ole Kirchert Christensen er redaktør på flybranchesitet check-in.dk og har fulgt branchen i mange år. Han mener heller ikke, at 'forordningen', som den bare kaldes i branchen, virker 100 procent efter hensigten.

»Den virker de steder, hvor den skal virke, hvor det er den rigtige beskyttelse af forbrugerne. Som når flyselskaberne selv er ansvarlige for, at passagererne ikke er kommet af sted eksempelvis på grund af dårlig planlægning, der kunne have været undgået med rettidig omhu«, siger Ole Kirchert Christensen.

Hans vurdering er, at de mange kompensationssager presser flyselskaberne økonomisk.

»Der er ingen tvivl om, at det gør ondt hos mange flyselskaber. Tag eksempelvis en forsinket flyvning med en Airbus A320 med 180 passagerer. Det kan rask væk koste en halv til en hel million kroner, når der skal udbetales kompensation, betales for måltider, måske nye reservedele og mekanikertid eller et personale, der skal skiftes ud«.