Finsk fjeldperle er en slags Canada for fattigrøve med hang til offpiste

Sådan kommer du til Pyhä





Pyhä ligger i den finske del af samernes Lapland, 1.929 km fra København, 130 km fra den nærmeste lufthavn i Rovaniemi, hvorfra der er gode forbindelser til Danmark. En returbillet med Finnair via Helsinki (tre en halv time/fra 1.500 kroner retur). Hertil kommer bustransfer 130 km (halvanden time/165 kroner per vej), som kører fire gange i døgnet.

Stort set al indkvartering er ski-in/ski-out. To mennesker kan bo en uge på skihotellet for 6.000 kroner. For samme beløb kan fire mennesker bo i en hytte. Prisniveauet er generelt lavt. Man kan spise i terrænet på gode steder for 75 kroner til middag. Og øl, vand og kaffe ligger på 20-30 kroner. Supermarkedspriserne er lidt lavere end i Danmark.

Pyhä er et mindre skisportssted, 9 lifter, 14 pister, men har meget at byde på, og liftkortet gælder også til nationalparkens anden top, Luosto, hvor man kan komme hen med skibus. Liftkortet gælder også til det meget større og mere kendte Ruka (170 km væk).

Udlejningsbutikkerne har godt gear også inden for touringski og freeskiing, da man har et kritisk, veltrænet publikum. Og her er masser af andre muligheder i form af isklatring, rensdyr- og hundeslædeture, isfiskning, snescootersafari, ridning, igloovernatning, saunature.

Mere info på pyha.fi

