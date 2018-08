Udforsk stilheden i vandet omkring den stakkels ridders ø

Sådan kommer du til 'Poor Knight’s Islands'





Fly: En flybillet fra København til Auckland koster 7.000-12.000 kr. alt efter, hvornår du tager af sted.



Bil: Fra Auckland tager det 2-3 timer at køre til Tutukaka, hvor bådturen starter. De billigste lejebiler fra Auckland koster ca. 150 kr. pr. dag. Turen langs Nordøens østkyst er en af de mest naturskønne i New Zealand, så sørg for at have god tid til at udforske de forskellige bugter langs kysten, hvis du fortsætter nordpå efter Tutukaka.



Der er ingen offentlig transport til Tutukaka.

Bådturen: Dive! Tutukaka er arrangør af 'A Perfect Day', der starter fra Tutukaka, varer 6 timer og koster 900 kr. for voksne og 450 kr. for børn under 15. Turen inkluderer dykning, frokost, fri leg med medbragte kajakker og paddleboards samt cruise ved Poor Knights Islands.

www.diving.co.nz

