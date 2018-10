På den lille stillehavsø Atata kommer du heeelt ned i Tonga-tempo

Det er, som om øen prøver at lokke mig ud af dynerne og hvisker:

»Kom lige, der er noget, du skal se«.



Klokken er knap syv. Jeg er vågnet ved, at solens stråler strejfer mit ansigt gennem moskitonettet i den lille lyseblå træhytte og fortæller mig, at dagen er begyndt. Jeg lister fødderne hen over det lune trægulvs store, blanke flader og koger vand til dagens første kaffe i det interimistiske tekøkken. Kaffeduften fylder langsomt den lille hytte.

Hoveddørens håndtag knirker let, og en lun luft rammer mit ansigt, da døren går op. Jeg står et øjeblik på verandaen, indsnuser Tongas morgen og går så de 13 skridt ned til vandkanten på øens vestlige side og hilser havets blanke vand godmorgen.

Jeg vender mig og kan bag hytten akkurat skimte havet på øens østlige side også, knap 80 skridt borte.

Længere er der ikke fra den ene kyst til den anden på Atata.

Foto: Tot Henriksen Atata er fyldt med palmer, særligt i hotellets grønne baghave er der god mulighed for at finde sig en lille plet og køle af i palmernes skygge.

Atata er fyldt med palmer, særligt i hotellets grønne baghave er der god mulighed for at finde sig en lille plet og køle af i palmernes skygge. Foto: Tot Henriksen

Palmerne kaster deres lange skygger i det hvide sand, jeg står på en mennesketom og lydløs, lun morgenstrand og betragter det næsten blanke vand bevæge sig lige akkurat. Horisonten er ubrudt, det er Stillehavet, jeg står ved. Der er langt til alt og vand, så langt fantasien rækker, og bortset fra en enkelt løs hund, der lunter rundt i den fjerne ende af stranden, er her ikke andre end mig.

Fakta Sådan kommer du til Tonga Tonga ligger i det sydlige stillehav, sydøst for Fiji, og består af 176 øer, der er spredt over godt 500 km. Hovedstaden er Nuku'alofa. Atata er beliggende 30 minutters sejlads nord for Nuku'alofa og består af en plantage, en landsby samt et hotel. Der bor godt 100 lokale på Atata. Fly: Air New Zealand flyver i fast rutefart Auckland-Nuku'alofa og tager ca. 3 timer. Overnatning: Royal Sunset er det eneste hotel på Atata, og en hytte koster ca. 600 kr. pr. døgn. Lufthavnstransport: Kati i receptionen arrangerer taxiafhentning i lufthavn samt bådtransport til øen. www.royalsunset.biz Vis mere

Her er heller ingen lyd, andet end vandets lette klukken i vandkanten og lyden af palmer, der giver sig en anelse. En knirken måske, men så heller ikke mere.

Jeg går et par skridt ud i havet med kaffekoppen i hånden og bevæger mig langs stranden med ét forsigtigt skridt ad gangen. Fiskene i vandet leger foran mine ben for hvert skridt, jeg tager. Få meter borte springer en flok sølvglinsende fisk helt op af vandet, et kort sekund frit svævende, som fugle på træk, og så et øjeblik efter borte under overfladen igen.

Et halvt minut senere springer de op et nyt sted ikke langt derfra på den blanke havoverflade.

Jeg ved ikke, hvad fisk laver oppe af vandet, måske er det sådan noget, de gør, når vi ikke kigger, måske har de ikke opdaget mig, måske er de i grunden bare ligeglade.

Foto: Tot Henriksen Lagunen der omkranser Atata inviterer til vandreture langt ud i det lave vand, helt derud, hvor man kan se og høre Stillehavets bølger brydes.

Lagunen der omkranser Atata inviterer til vandreture langt ud i det lave vand, helt derud, hvor man kan se og høre Stillehavets bølger brydes. Foto: Tot Henriksen

Man kan høre om ikke en knappenål falde så i hvert fald fisk, der skal op og trække vejret. Jeg lytter til atmosfærens komplette fravær af almindelig baggrundsstøj: biler, motorveje, morgentrafik, cyklister, togskinner og dythorn. Ikke en lyd hér.

Helt, helt stille. Kun et enkelt 'plop' hér, et 'plup' dér, når en fisk vender i vandet, og et svagt skvulp, når vandet vender sløvt på strandbredden. Naturens lyd.

Nogle hundrede musetrin senere når jeg sydspidsen af øen og aner et menneske inde på land i gang med at åbne administrationsbygningen til en ny dag.

Jeg hæver koppen med den nu halvlunkne kaffe og får et stort, langsomt vink tilbage. Helt stille, helt roligt, helt fredfyldt.

Ingen har travlt på Tonga.

Ingen.

Om lidt vil der være morgenmad og nybrygget kaffe i restauranten.

Om lidt.

En tidlig morgen på Atata er der ikke noget mere fredfyldt end en stille padletur langs strandkanten eller at sejle en tur i lagunen i en af hotellets kanoer.

En tidlig morgen på Atata er der ikke noget mere fredfyldt end en stille padletur langs strandkanten eller at sejle en tur i lagunen i en af hotellets kanoer.

Jeg går tilbage på land og sætter friske fodspor i det nystrøgne strandsand. Første mand på månen. Næsten. Et enkelt menneske kommer imod mig. Det er restaurantens kok, en lille tæt frue, som går langs vandkanten i maksimalt halvt tempo af mit: store, sløve, langsomme skridt med en mikroskopisk pause mellem hvert skridt.

Ingen har travlt. Man kommer ned i tongatempo og får blik for det stille. Selv nabohyttens 16-årige datter savner næsten ikke wi-fi længere.

Stille dage i Tonga-tempo

En anelse over middag kommer Dannyela, øens altmuligmand, der henter folk på hovedøen, tager dem med ud at fiske og dykke, reparerer generatorer, ind i restauranten med store, smilende øjne og drivvåde fødder og fremviser to store tunfisk, han har fanget. Kokken godkender dem straks og meddeler, at aftenens menu vil blive 'sashimi tun'.

Rå fisk med wasabisennep. Enkelt og ligetil. Ingen mellemled, ingen indpakning, bare en fisk fra havet til køkkenet og til bordet.



Jeg trisser barfodet tilbage til min hytte gennem palmernes skygge i baghaven med de dybrøde blomster på buskene, frokostmæt, lidt lykkelig.

De to liggestole på verandaen ligger akkurat i skygge fra den stærke sol og kalder mig til at bruge et par timer med nylavet kaffe og Gabriel Garcia Marquez' bog, 'Kærlighed i koleraens tid'.

Foto: Tot Henriksen De to liggestole på hyttens terrasse er gode at slappe af – eller falde i søvn – i.

De to liggestole på hyttens terrasse er gode at slappe af – eller falde i søvn – i. Foto: Tot Henriksen

Måske falder jeg en smule i søvn, måske slapper jeg bare rigtig af, de to ting er svære at adskille på Tonga. Tidsfornemmelsen er for længst forsvundet, mit armbåndsur er overflødigt.

Eftermiddagen går så småt på hæld. Jeg sidder ude på det stille vand, alene i en stor kano, og kigger ind på den lille ø. Jeg får øje på den lyseblå hytte. Drømmen om at forlade alting og leve i et lille hus på en øde ø er blevet til virkelighed. I hvert fald for et øjeblik.

Et par timer senere går solen ned, og himlens storskærm skifter fuldstændig karakter; fra en stille lyseblå himmel, der har hængt der dagen igennem, til et farveorgie af nuancer, toner og forløb, som afløser hinanden i styrke og udtryk i hundrede forskellige sceneskift, indtil den til sidst falder til ro i en stærk, dyb rød, og solen endelig kan bukke og takke for dagen og dykke ned under horisonten.

Foto: Tot Henriksen Solnedgangen er flammende, og det føles, som om en eller anden deroppe lige vil vise, hvordan sådan noget skal gøres.

Solnedgangen er flammende, og det føles, som om en eller anden deroppe lige vil vise, hvordan sådan noget skal gøres. Foto: Tot Henriksen

Den rå tun står klar i restauranten, hvor fire velvoksne tongaherrer har indfundet sig med deres små ukuleler og i firstemmig falsetto stemmer i med sange fra det sydlige Stillehavs store sangbog en time eller to.

Da kun stjernerne på himlen er her til at lyse op, sidder jeg på verandaen foran min hytte og hører flagermusene flyve op i palmerne. Dannyela slentrer forbi for at sige godnat.

Jeg fabler om den vanvittig smukke solnedgang, vi har været vidne til, og som har været den perfekte afslutning på en vidunderlig, begivenhedsløs dag. Han trækker en anelse på skuldrene, smiler forlegent.

Det er sådan set ikke noget specielt, må jeg forstå.

Blot en helt almindelig stille dag på Tonga.