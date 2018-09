Ad søvejen: Sådan oplever du Middelhavets uspolerede havne Med et lille skib, der kun medtager 112 passagerer, kan man komme til de små havne, hvor store skibe ikke kan være. Tag med på krydstogt til tre havne i Det Liguriske Hav.

Portofino, Italien – på vandring i paradis

Foto: Christina Alfthan Havnen i Portofino er stadig fiskerhavn med garn, der hænger til tørre og duften af friske fisk. Turisterne kommer dertil i mindre både fra yachts, der ligger for anker, eller med 'bådbussen' fra nabobyen Santa Magherita.

11 euro? Vi kigger på regningen en ekstra gang, mens vi nyder udsigten fra Hotel Splendido ud over havnen og de mange terrasser, der hænger hele vejen ned ad bjergsiden.

REJSEDEKLARATION

Politikens flybilletter og krydstogt var betalt af Peacock Travel og SeaDream Yacht Club. Selskaberne har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Vi er kommet til Portofino. Den lillebitte fiskerby i Det Liguriske Hav, der ubetinget er en af Italiens smukkeste havne. Den er berømt for de fine små farverige huse og det turkise vand, hvor fiskerbåde ligger side om side med de dyre yachts.

Det er også her, et af verdens mest legendariske luksushoteller ligger. Hotellet har i over 100 år været eftertragtet, når adelen og andre velhavere skulle på ferie, og hollywoodstjernen Elizabeth Taylor har holdt fire af sine bryllupsrejser her.

Hotel Splendido koster fra 1.000 euro per dag, men de 11 euro, vi må slippe for en liter Pellegrino, fire forskellige slags salte snacks og en håndskrevet kode til hotellets wi-fi, viser sig at være gennemgående for Portofino. Her bliver alle behandlet med samme respekt, uanset hvad man betaler.

Foto: Christina Alfthan Man kan gå op til Hotel Splendido på 10 minutter. Det ligger på en skråning og har en kæmpe terrasse med restaurant og bar med udsigt over Portofino og havnen.

Byen er ikke som andre eksklusive byer på rivieraen; her kommer man for at nyde byens skønhed, ikke for at vise sin rigdom. Portofino er paradis for dem, der kan lide at vandre — også for dem uden vandresko. Her er masser af velanlagte stier, der er nemme at gå på og med udsigtspunkter, der ligger som perler på en snor. Vil man gå i to timer, kan man komme hele vejen til nabobyen Santa Margherita. Det var også vores plan, da vi blev sejlet i land i morges.



'SeaDream' har kastet anker tæt på den pittoreske havn, der bugter sig som en hestesko, og som næsten ligner en barnetegning med de mange klare farver: grønne træer og buske, turkis vand, små fiskerbåde med garn og grej og tætliggende søde huse i alle farver.

Vi bliver sejlet ind i en mindre båd, der går i pendulfart mellem skibet og havnen. Herfra vandrer vi ad de smalle og stejle stier ud til fyret under en bagende sol og med krystalklart azurblåt vand under os. Vi når en smal tilgroet trappe, der fører brat ned mod vandet. For enden er der et lillebitte plateau i klippen, hvor nydelige ældre italienere sidder med tæerne i vandet og snakker, som var de på café. Vi kravler i vandet, lige hvor de sidder, og regner egentlig med, vi vil få et blik, der siger 'skrid fra min strand'. Men nej, de er tværtimod venlige og viser, hvor vi kan hænge badetøj til tørre. I Portofino er det, som om der er rigeligt til alle.

Portofino er smukkest fra søvejen, men man kan også køre dertil. Byen ligger cirka to timers kørsel fra Milano. Hotel Splendido har åbent fra påske til sidst i oktober.

Bonifacio, Korsika – råt og flot

Foto: Christina Alfthan Korsika har fantastiske strande. Her Plage de Sperone

Bonifacio på Korsika er ikke en vinder ved første blik. I morgenkåbe i skibets agterende betragter vi indsejlingen til det, som er omtalt som turens absolut mest unikke havn. Det er slet ikke en krydstogthavn, dertil er den alt for ufremkommelig. Den ligger godt gemt, og de høje rå klippevægge med store forfaldne huse på toppen er ikke særlig indbydende.

Sådan kommer du på krydstogt i Italien

'SeaDream' sejler i sommerhalvåret i Middelhavet. En uge med fly og transfer med privat bil til og fra skibet koster ca. 30.000-35.000 kr. pr. person, inkl. fuld forplejning via bl.a. Peacock Travel. Skibet har plads til maks. 112 passagerer og en besætning på 95. Man kan nøjes med at købe krydstogtet og selv bestille flybilletter. Det vil typisk koste 25.000-30.000 kr. 'SeaDreams' krydstogter starter og slutter altid nær internationale lufthavne, så man kan tage offentlige transportmidler til havnen. Men et krydstogt starter og slutter ikke altid samme sted fra. Vi sejlede fra Nice til Rom. Turen gik via Cannes, St. Tropez, Portofino, Bonifacio, Portoferraio og St. Stefano til Rom. Vis mere

Men så kommer der en sprække, som vi skal bakke ind i meget tæt på bjergsiderne. Og som skibet kommer tættere på, folder havnen sig langsomt ud i en rå skønhed. Den er lang og smal som en norsk fjord, dog ikke blød og hyggelig, men en næsten brutal spalte, som om den er revet fra hinanden.

På toppen ligger enorme bygninger og fæstningsværker. Det er her, den franske fremmedlegion havde sin administration, der nu ligger forladt som en spøgelsesby. Man kan se helt til Sardinien deroppefra, og man må give legionen, at de har haft sans for iscenesættelse, for det ser både afskrækkende og storslået ud.