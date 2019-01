Dyk med havskildpadder eller nyd solopgangen på aktiv vulkan: Her er fem aktive oplevelser uden andre turister i Indonesien

1. Solopgangstrek til toppen af en aktiv vulkan

Turen op til den aktive Tompaluans krater er hård, men betaler sig. Foto: Maria Skjødt

Natten er helt stille her mellem træerne bortset fra lyden af gruset, der knitrer under vores såler. Min veninde og jeg deles om den lyskegle, som lommelygten i min hånd kaster på stien foran os. Klokken er 4.30, men vi har allerede været vågne i en time. Selv om vores vækkeur ringede midt om natten, havde vi for en gangs skyld ikke svært ved at stå op. I stedet strøg vi op af sengene, hoppede i sportstøjet og gjorde os klar til at vandre op ad vulkanen Lokon med kurs mod det aktive Tompaluan-krater.

Vi er i Tomohon, et område kendt for sine vulkaner, hvoraf Lokon og dens tvillingevulkan Empung er nogle af de mest aktive i hele Indonesien med det sidste udbrud i 2015. Over os er stjernehimlen klar, og månen lyser ned på os, mens vi begynder en stejl opstigning op ad en forstenet lavastrøm. Mørket gemmer på klippernes faldgruber og huller, og det kræver vores fulde opmærksomhed i en times hård vandring, indtil lavastrømmen ebber ud, og vi i stedet kan stige langsomt på en åben sti.

Vi kan lugte vulkanen, længe før vi når kraterets kant. En lugt af rådne æg sniger sig ind i vores næsebor. Det er svovlen fra vulkanen. Kort tid efter hører vi den også. Som en elkedel, hvor vandet netop er ved at koge. Til sidst ser vi det.

En ganske lille søhest er blandt de særprægede væsener, som lever i Lembeh-strædet. Foto: Marc Weiler

Krateret ryger og damper flere hundrede meter under os, og her i dæmringen ser røgen nærmest selvlysende ud, som den stiger mod himlen med den sorte jord omkring den. Da solen står op og først farver vulkantoppene omkring os orange og derefter havet i horisonten svagt lyserødt, sidder vi skulder ved skulder i komplet stilhed ved kraterets kant, mens nutiden bliver til et kært minde.

Book en guide til turen, da man nemt farer vild. Book hjemmefra gennem eksempelvis Jysk Rejsebureau eller ved ankomst i Tomohon. Mountain View Resort arrangerer forskellige ture i området med lokale guides. Priser fra 150 kroner pr. person.



2. Mudderdykning med havets skøreste dyr

Skuffelse og forvirring. Følelserne rammer mig, første gang vi tømmer luften ud af vores dykkerveste og synker mod bunden i Lembeh-strædet. Jeg kan ikke se nogen fisk. Ingen koraller. Intet liv ud over min makker og vores dykkerinstruktør, som svømmer i det grumsede vand over den mudrede bund. Min veninde og jeg kigger på hinanden. Jeg tager begge hænder op i et spørgsmålstegn, som hun gengælder med et skuldertræk, mens vores instruktør gør tegn til, at vi skal følge efter ham.

FAKTA Sådan kommer du til Sulawesi Fly. Singapore Airlines flyver fra København til Manado med en mellemlanding i Singapore. Det koster ca. 5.800 kr. t/r, og turen tager knap 18 timer. Book hjemmefra. Rejser man i de danske sommermåneder, er det en god idé at booke tid på dykkerressorterne hjemmefra, da disse kan blive udsolgt i højsæsonen. Det kan enten gøres gennem et rejsebureau eller på egen hånd. Vaccination. Statens Serum Institut anbefaler vaccination mod stivkrampe, difteri samt hepatitis A. Er man i landet mere end en måned, tilrådes også vaccine mod japansk hjernehindebetændelse samt hepatitis B. Rejser man til Sulawesi fra lande, hvor der findes gul feber, skal man medbringe dokumentation på også at være vaccineret mod dette. Visum: Indonesien er visumfrit for danske turister i op til 30 dage. Vis mere

Vi dykker tæt sammen ned mod bunden, indtil vi svæver en meter over den. Jeg kigger koncentreret ned på den brune jord, da jeg kommer i tanke om instruktørens ord før dykket:

»I må under ingen omstændigheder røre ved bunden. Der gemmer sig mange giftige dyr i sandet«.

Jeg stirrer på sandet i jagten efter dyrene. Intet.

Pludselig slår instruktøren sin metalstang mod sin ilttank for at få vores opmærksomhed. Han peger ned på nogle brune pinde, der ligger på bunden. Det er først, da jeg kommer helt tæt på dem, at det går op for mig, at pindene faktisk er tre søheste, som har deres haler viklet ind i hinanden.

Jeg fortryder min skepsis, og jeg begynder at forstå, hvorfor netop dette stræde er så kendt for sin dykning. Vi bruger to dage på at dykke ved Lembeh, og det er langtfra tid nok. På hvert dyk ser vi nye fascinerende havdyr, som jeg ikke anede eksisterede, hvoraf mange er mindre end en fingerspids. Vi ser den kendte hairy frogfish, en fisk, hvis lange hår bølger i vandet. En krabbe, der som forsvar bærer et søpindsvin på hovedet som skjold. Blæksprutter, som gemmer sig i kokosnødder. Det, som jeg først troede, ville blive det kedeligste dyk i mit liv, endte som et af de sjoveste.

De fleste turister ved Lembeh er dykkere, så der er en del dykkerresorts at vælge imellem. Politiken boede på Two Fish Divers, som tilbyder hyggelige hytter med havudsigt og god mad. En nat i en superior cottage med havudsigt og forplejning koster 400 kr. pr. pers. pr. nat. En pakke med to dyk koster 570 kr.

3. I flodens magt

Foto: Reginald Rangingisan På floden Sawangan er der mulighed for rafting i forskellige sværhedsgrader.

På floden Sawangan er der mulighed for rafting i forskellige sværhedsgrader. Foto: Reginald Rangingisan

Båden bliver kastet frem og tilbage af strømmen, og jeg får en bølge direkte i ansigtet. Jeg griner højt og hviner, da vores gummibåd sætter kursen direkte mod en klippe.

»Go, go go«, skynder vores guide på os.

Vi padler alt, hvad vi kan, i den modsatte retning. I sidste øjeblik får vi vendt gummibåden og brager videre ned ad floden i sikker afstand fra klippen.

Vi er på floden Sawangan tæt på Tomohon, som er kendt for sin rafting. Floderne rangerer mellem kategori 2 og 5+ i sværhedsgrad med 5+ som sværeste klasse i riverrafting. Sawangan er en kategori 3+ her i sommerhalvåret, men stiger til højeste kategori i regntiden i december-januar.

Vi er kun fire i den lille gummibåd, min veninde og jeg samt to guider. Den lille båd er livlig på vandet og kaster os i forskellige retninger. Mens det ikke er den vildeste raftingtur, jeg har prøvet, bobler det stadig i min mave, hver gang vi kommer ned over en særlig livlig strøm, og mine læber har sat sig fast i permanent smil.

3 gode råd 1. Rejs hellere nu end senere. Sulawesi er stadig en overset perle i Indonesien og kan fortsat tilbyde de rejsende en autentisk oplevelse. De lokale spår, at øen kan blive det nye Bali, så det er med at besøge den, inden de muligvis får ret. 2. Tag jer god tid. Sulawesi har enormt meget at byde på fra syd til nord, men en dårlig infrastruktur, så rejser internt på øen er tidskrævende. Vi anbefaler mindst tre uger til et besøg. 3.Hyr private biler. Lokale busser tager meget lang tid på Sulawesi. Det er ikke ret dyrt at hyre en privatchauffør til at køre én fra en by til en anden, og der er ofte andre rejsende, som man kan dele udgifterne med. Vis mere

Halvvejs på den to timer lange raftingtur stopper vi ved en hængebro, der krydser floden. Trinnene er skæve, og den er tydeligvis ikke helt ny.

»Come on«, opfordrer vores guide, da han kravler op mod broen og kort efter springer ned i flodens uklare vand. Fem minutter senere står jeg selv på broen og kigger ned på vandet, der flyder under mig i hurtig fart. Selv om der måske kun er fire-fem meter ned, føles det længere, fordi floden er så levende.

Da mine tæer endelig slipper trinnet, bliver jeg opslugt af den rivende flod, og jeg ender et stykke længere nede ad floden med adrenalinen pumpende i kroppen.

Et par timer efter trækker vi gummibåden på land efter en tur, som havde været perfekt til en familie, men egner sig til alle legesyge sind i alle aldre.

Turen er en dagstur og inkluderer transport til/fra raftingstedet. Priserne på riverrafting i området svinger meget. Book direkte hos en lokal guide; det koster ca. 120 kr. pr. pers. Prisen er ofte dobbelt så høj hos et officielt selskab.