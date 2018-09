600 kroner for en halv time: Bordel med sexdukker er ny populær attraktion Nyt tilbud til turister, polterabenddeltagere og sexgale breder sig fra land til land og verdensdel til verdensdel.

Torino har fået en ny attraktion, og der er hverken tale om pizza eller pasta, men derimod et bordel med sexdukker. Succesen er så stor, at kunderne rejser flere hundrede kilometer for en times samvær med dukkerne, og sexdukkerne er booket flere uger frem i tiden.