Hvad har billedet her med verdens travleste flyrute at gøre? Jeju-øen ud for Korea-halvøens sydlige kyst trækker millioner af flyrejsende til.

Der er fine strande, et smukt vulkansk landskab og en besynderlig skulpturpark ved navn Love Land.

Og det er åbenbart nok til, at 13,4 millioner mennesker sidste år rejste med flyruten fra den sydkoreanske lufthavn Seoul Gimpo til ferieøen Jeju ud for Korea-halvøens sydlige kyst. Det skriver The Independent.

Med 180 afgange per dag gør det ruten til verdens travleste.

Det er nogle lidt andre tal end de 138.000, der fløj fra Bornholms Lufthavn i Rønne i 2016. Uden sammenligning i øvrigt.

Hele top 10-listen, der er totalt domineret af asiatiske flyrejsende, ser således ud:

Jeju – Seoul Gimpo: 13,4 millioner passagerer Melbourne – Sydney Kingsford Smith: 9,1 millioner passagerer Sapporo – Tokyo Haneda: 8,7 millioner passagerer Fukuoka – Tokyo Haneda: 7,8 millioner passagerer Mumbai – Delhi: 7,1 millioner passagerer Beijing Capital – Shanghai Hongqiao: 6,8 millioner passagerer Hanoi – Ho Chi Minh City: 6,7 millioner passagerer Hongkong – Taiwan Taoyuan: 6,7 millioner passagerer Jakarta – Juanda Surabaya: 5,2 millioner passagerer Tokyo Haneda – Okinawa: 5,2 millioner passagerer

Asien er et af de steder, hvor der er allerstørst vækst i flytrafikken. Flyproducenten Airbus forventer eksempelvis, at flytrafikken vil blive fordoblet i de kommende år. I 1996 befandt 17 procent af verdens samlede mængde fly i Asien; i 2016 var det vokset til 29 procent.

Jeju ligger sydvest for den sydkoreanske halvø, godt en times flyvetur fra Seoul. Mange koreanere tager hertil for at holde ferie, og øen har siden 2007 været på Unescos verdensarvsliste, dels for sin geologi og dels for sin bestand af truede dyrearter.