»Åh nej, åh nej! Hvad skal mr. Sumida og mrs. Onnu stille op med mine store fødder?« I dampbyen Beppu, hvor vulkaner varmer vandet, ligger hundreder af traditionsrige japanske krosteder. De tilbyder total nydelse – og et kultursammenstød, der ikke bliver mindre, hvis du som Politikens udsendte er to meter høj og har fødder på størrelse med et containerskib.

»Suimasen? Suimaaaasen?«.

En lille, tynd stemme piber lavt et »undskyld mig« på japansk fra den anden side af skydedøren.

»Ja, bare kom ind«, siger jeg på engelsk.

Døren skyder til side, og der sidder mr. Sumida på knæ, bøjet forover i en akavet om end respektfuld position, som var jeg en vigtig mand med magt og ikke bare en solskoldet dansker på bryllupsrejse.



Vores vært, mr. Sumida, nærmest kravler hen ad det bløde rismåttegulv. Med sig har han en enorm bakke med låg, som han placerer nøje midt på det store brune bord placeret midt i lokalet. Klokken er 18, og det er tid til vores 10-retters aftensmåltid.



Låget ryger af, og hurtigt får mr. Sumida fordelt maden. Og så går han ellers i gang med at præsentere indholdet på gebrokkent engelsk:



»Sashimi«.



Vi kigger og nikker. Ja, det er bestemt sashimi – luksuriøs rå fisk – der ligger foran os.



»Tea. Green«.



Mr. Sumida smiler, peger og venter på vores reaktion.



Ja, det er bestemt grøn te, der er i koppen. Vi nikker anerkendende. Mr. Sumidas kinder får smilehuller.



Aftensmaden på vores ryokan bestod af syv retter. Her nyder vi skaldyr og rogn. Og øllen kommer kun i store flasker.

Aftensmaden på vores ryokan bestod af syv retter. Her nyder vi skaldyr og rogn. Og øllen kommer kun i store flasker.

Omhyggeligt fortsætter vores vært præsentationen, indtil hver en lille bøtte, tallerken, kop og skål har fået sin egen lille introduktion, og vi har vist, at vi ved, hvad det drejer sig om. Og på sin vis er det meget meningsfuldt, det her, for hverken min kone eller jeg er vant til det kød og den fisk, vi får serveret, for i årevis har den stået på vegetarkost derhjemme.

Men i dag gælder nogle andre regler. For vi er på besøg i en ryokan – en luksuriøs japansk kro – og vi har på forhånd besluttet, at vi ville give os hen til traditionerne.

Nej, nej! Skoene af

Byen, vi besøger, hedder Beppu, og den ligger syv timer syd for Tokyo med Japans ikoniske hurtigtog, Shinkansen. Her har vi gjort hold på en længere rejse i Solens Rige, for efter mange dage i storbyernes neonjungle kan man let få brug for at slappe af. Og det er lige præcis, hvad Beppu handler om.

Hvor romerne havde deres bade, araberne hopper i hammam, og svenskerne sveder i sauna, har japanerne deres onsen. Det er kort og godt en slags jacuzzi, men med den vigtige detalje, at vandet gerne skal være opvarmet af ægte varme kilder. Og heraf kommer årsagen til, at Beppu har flere hundreder onsen-badeanstalter:

Beppus syv ‘helveder’ – på engelsk ‘Seven Hells of Beppu – er langt fra de eneste varmekilder i byen, hvor damp stiger op af jorden. Den lille, brunrøde sø ovenfor er et af mange eksempler, og findes på vej ind til et isblå ‘helvede’. Nogle steder har man sat enorme damp-anlæg op, der regulerer og kontrollerer det luftbårne vand.

Beppus syv ‘helveder’ – på engelsk ‘Seven Hells of Beppu – er langt fra de eneste varmekilder i byen, hvor damp stiger op af jorden. Den lille, brunrøde sø ovenfor er et af mange eksempler, og findes på vej ind til et isblå ‘helvede’. Nogle steder har man sat enorme damp-anlæg op, der regulerer og kontrollerer det luftbårne vand.

Byen ligger midt i et hyperaktivt vulkansk område ikke langt fra Mount Aso, verdens største aktive keglevulkan. Hundreder af dampskyer står op over byens tage, og her og der ser man store dampanordninger, der til forveksling ligner boretårne af træ fra en amerikansk westernfilm.

Her midt i dampens hovedstad ankommer vi med taxa, slidte, men forventningsfulde, til en af byens finere ryokans, som går under navnet Bettei Haruki, et navn, taxachaufføren med det samme afkoder, trods vores fejlslagne forsøg på at tale japansk.



Træfacaden, sortmalet og lakeret, glinser i solen. Gennem en lille grusbelagt gårdhave finder vi den skjulte entré, og få sekunder efter bliver vi taget imod af den midaldrende værtinde, mrs. Onnu. Døren lukker bag os, og en vidunderlig duft af rismåtter og bambus rammer med det samme.

»Nej, nej! Nej, du skal have skoene af« Mrs. Onnu

Vores værelse er lige nede ad gangen, og det står klar, fortæller mrs. Onnu, og straks sætter jeg af sted. Og begår en stor fejl.

»Nej, nej! Nej, du skal have skoene af«, siger mrs. Onnu, som nu har fået selskab af mr. Sumida. De kigger begge undrende på mig.



Nå ja, det er også rigtigt, altid skoene af i Japan, tænker jeg, hvilket ikke engang er en overdrivelse. Jeg tager mine stinkende skatersko af og stiller dem på den dertil indrettede hylde. Jeg skal have hjemmesko på i stedet – en udbredt form for indendørs fodtøj på disse kanter, hvor det ikke er unormalt at have særskilte hjemmesko til toiletbesøg, dagligstue, soveværelse og som her til badeanstalter.

Jeg kigger skeptisk på det fine lille stykke fodtøj af kunstlæder. Og så på mine fødder, størrelse 48. Så tilbage på mit par hjemmesko. Der er ingen chance i livet for, at de passer, men hellere være høflig, tænker jeg og stikker mine plader ind i skoen. Kombinationen er smertefuld, upraktisk, løjerlig, og halvdelen af min fod rør stadig gulvet.

»Åh nej! Åh nej, åh nej, åh nej«, siger værtsparret. »Åh nej!«.



Jeg er gæst, jeg har betalt i dyre domme for opholdet, og så har de ikke de rigtige hjemmesko, men hvor jeg kun synes, det er ret morsomt, er det tydeligt, at værterne er i chok. Hvad skal de dog gøre?

»Så ked af det! Undskyld os! Undskyld os« Mr. Sumida

»Vent et øjeblik«, siger mrs. Onnu og farer af sted.



»Så ked af det! Undskyld os! Undskyld os«, siger mr. Sumida imens. »Undskyld!«. Han bukker let.



Mrs. Onnu vender tilbage med et smil på læben. Bare rolig, nu skal du se her, siger hendes blik. Hun stiller stolt sine nyfundne hjemmesko foran mig.