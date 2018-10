Rejsende om SAS-aflysninger: Det er uforskammet, at SAS prøver at slippe så billigt som muligt Ved en flyaflysning hos SAS blev Teddy Østerlin Koch tilbudt en anden afgang, der lå tre dage væk fra den oprindelige og med mellemlanding i stedet for et direkte fly. Flyselskabet ville nemlig ikke ombooke til et andet flyselskab. Men forbrugeren har krav på en tilsvarende type afgang, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

SAS har aflyst en række afgange hen over efteråret fra Riga til København, fordi flyselskabet har nedlagt ruten.

Ifølge pressechef i SAS Mariam Skovfoged har efterspørgslen på denne strækning simpelthen været for svag.

Fakta Regler ved flyaflysninger Passageren har krav på en gratis ombooking eller refusion af billetten ved en flyaflysning.

Man har ret til en tilsvarende afgang. Var der ikke mellemlandinger før, skal afgangen også være uden. Afrejsen skal være på cirka. samme tidspunkt som den oprindelige rejse, medmindre man selv vælger at blive ombooket til en anden dag.

Det er ikke flyselskabet, der skal vælge, hvem passageren eventuelt skal ombookes til.

Det skal ikke koste forbrugeren ekstra, at et flyselskab aflyser.

Det er gratis at klage til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, hvis flyselskabet ikke indvilger. Kilde: Forbrugerrådet Tænk Vis mere

Hun forklarer, at de tilbyder kunderne alternativer, og at de ombooker til andre selskaber, hvis aflysningen sker kort tid inden afrejse.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, at en rute bliver nedlagt, men vi forsøger at hjælpe kunderne så godt, vi kan, og inden for reglerne«, siger hun.

SAS prøver at slippe så billigt som muligt

Men det er ikke den oplevelse, Teddy Østerlin Koch har haft med SAS.

Han flyver ofte med SAS, men han er ved at være træt af selskabets aflysninger. I juni aflyste SAS begge hans fly til og fra Lissabon. Og nu er det gået ud over hans tur fra Riga, hvor flyselskabet aflyste afgangen hjem om søndagen.

»I stedet blev vi tilbudt en afgang om onsdagen. Det gjorde mig virkelig vred, at de tilbød os en afgang tre dage efter. Vi var bare på en forlænget weekend«, siger han.

»Jeg spurgte en medarbejder hos SAS, hvorfor de ikke bare kunne ombooke os til Air Baltic, der flyver til København direkte om søndagen, men det måtte de ikke gøre, var svaret. Det skulle vi selv klare«

»Da jeg ikke godkendte afgangen onsdag, kunne de så pludselig tilbyde en afgang mandag, men med mellemlanding i Stockholm. Den måtte så vi tage og have en ekstra overnatning i Riga«, siger Teddy Østerlin Koch.

»Medarbejderen kunne ikke oplyse, om SAS kunne refundere overnatningen og vores ekstra omkostninger«

»Jeg synes, det er uforskammet, at SAS prøver at slippe så billigt som muligt og slippe uden om reglerne. Der er lidt 'går den, så går den' over det, som jeg ikke forventede af SAS. Jeg vil gerne flyve med SAS, jeg sætter ikke en finger på personalet, og jeg vil gerne betale noget ekstra for gode arbejdsvilkår og god service, men så skal jeg bare ikke behandles sådan her«, lyder det fra ham.

Passageren har ret til tilsvarende afgang

Hos Forbrugerrådet Tænk er man overrasket over SAS' håndtering af aflysningerne.

»Det kommer bag på mig, at SAS gør det på den måde. Vi så noget lignende sidste år med Ryanair. Forbrugeren har krav på en gratis ombooking eller refusion af billetten ved en flyaflysning. Det er ikke SAS, der skal vælge, hvem passageren eventuelt skal ombookes til«, lyder det fra Vibeke Myrtue Jensen, der er miljø- og transportpolitisk rådgiver.

»Passageren har ret til en tilsvarende afgang, og kan SAS ikke levere den, må SAS betale for, at passageren får en tilsvarende billet med et andet selskab. Og tilsvarende vil sige samme type afgang. Hvis der ikke var mellemlandinger før, skal det være uden mellemlandinger. Afrejsen skal være på cirka samme tidspunkt, som man oprindelig skulle have fløjet, medmindre man selv vælger at blive ombooket til en anden dag«, siger hun.

Hun opfordrer forbrugerne til at kræve deres ret, også selv om SAS ikke selv tilbyder det. Hvis aflysningen sker mindre end to uger før den oprindelige afgang, kan passagererne også have ret til økonomisk kompensation.



»Det skal ikke koste forbrugeren ekstra, at SAS aflyser«, siger Vibeke Myrtue Jensen.

SAS har efterfølgende godkendt Teddy Østerlin Kochs krav på kompensation for ekstra udgifter på rejsen.