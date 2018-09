200 kilometer i timen: Højhastighedstog forbinder nu Hongkong med fastlandskina Det skærer rejsetiden med tog fra Hongkong til Beijing ned fra 24 til ni timer.

I søndags åbnede det første højhastigshedstog, der forbinder Hongkong med fastlandskinas nationale toglinjer, der i alt spreder sig over 25.000 kilometer.

Den 26 kilometer lange nye strækning er en del af linjen Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link.

Det skriver CNN.

Det har taget otte år at bygge strækningen, som dagligt vil transportere omkring 80.000 passagerer. Toget kører med 200 kilometer i timen og vil køre fra Hongkongs West Kowloon Station til 44 stationer i fastlandet. Med højhastighedstoget vil turen til Shenzhen kun tage 14 minutter, hvor det før tog en time.

Ni timer til Beijing

Den længste tur bliver til Beijing på ni timer – en tur, der før tog 24 timer. Turen vil koste ca. 1000 kroner.



Til sammenligning tager turen med fly til Beijing ca. tre timer.

Højhastighedstoget kører også til populære kinesiske destinationer som Shanghai (8,25 timer), Guilin (3,5 timer) og Kunming (7,5 timer).

Rejsende skal igennem security og immigration og have et gyldigt visum til Kina for at stige på toget.