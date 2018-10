Klagefirma efter Primera-konkurs: Vores kunder står til at miste over 12 mio. i erstatning 4.420 kunder hos selskabet Flyhjælp.dk står til at miste i alt 12,6 millioner kroner i kompensation.

Det islandske flyselskab Primera Air er gået konkurs. Men ikke bare rammes flere tusinder danske rejsende, der skulle have fløjet med selskabet i den kommende tid, også de danske passagerer, der venter på erstatning for en forsinket eller aflyst flyrejse med selskabet, er i klemme.

Alene hos selskabet Flyhjælp.dk står 4.420 kunder til at miste erstatninger for i alt 12,6 millioner kroner. Det fortæller Flyhjælp.dk's administrerende direktør, Gustav Frederik Thybo.



»Når konkursboet skal gøres op, er rækkefølgen for kreditorerne delt op efter prioritet. Passagerkrav er langt nede på den prioriteringsrækkefølge«, lyder det.

Gustav Frederik Thybo fortæller, at baseret på Flyhjælp.dk's tidligere erfaringer med konkursen efter Air Berlin og Alitalia er udsigten til, at flypassagererne får deres berettigede kompensation for flyforsinkelser ved opgørelsen af konkursboet hos Primera Air, meget ringe.

»Vi forventer ikke, at vi får nogle penge«, siger Gustav Frederik Thybo.

Lægger flyselskaber i graven

Flyhjælp.dk er en del af en række forskellige firmaer, der i løbet af de sidste syv år har tjent millioner af kroner på at indhente penge hos flyselskaberne for de passagerer, der enten har været forsinkede eller har oplevet aflyste fly. Som regel tager firmaerne omkring 25 procent i kommission af den samlede udbetaling.

Den forretningsmodel er med til at presse flyselskaberne på økonomien, har Ole Kirchert Christensen, redaktør på flybranchesitet check-in.dk, forklaret til Politiken for nylig.

»Der er ingen tvivl om, at det gør ondt hos mange flyselskaber. Tag eksempelvis en forsinket flyvning med en Airbus A320 med 180 passagerer. Det kan rask væk koste en halv til en hel million kroner, når der skal udbetales kompensation, betales for måltider, måske nye reservedele og mekanikertid eller et personale, der skal skiftes ud«.

Flyhjælp.dk har mere end 12 millioner kroner til gode hos Primera Air. Ifølge Gustav Frederik Thybo gør Flyhjælp.dk dog ikke andet end at udnytte de muligheder, der er i lovgivningen for at hente penge hjem fra flyselskaberne.

»Men det er selvfølgelig en afvejning af at få penge ud af selskaberne hurtigst muligt samtidig med, at vi ikke er interesserede i, at selskaberne går konkurs. For så er pengene tabt. Så der skal findes en passende balance«, siger Gustav Frederik Thybo.

Firmaet Flyforsinkelse.dk har endnu ikke noget overblik over, hvor mange passagerer der har penge til gode i forbindelse med Primera Air-konkursen, men det drejer sig om »flere tusinde passagerer« forklarer pr- og marketing manager Line M. Jensen.

»Pt. er der desværre ikke så meget, vi kan gøre. Vi kan sende et samlet krav til konkursboet, men udsigterne til, at passagererne får deres kompensation, er meget dårlige. Al vores erfaring fra tidligere tilfælde af flyselskaber, der er gået konkurs, har vist, at passagererne kommer sidst i køen, da de anses som simple kreditorer. Derimod kommer medarbejdernes lønninger og bankernes krav først. Da Primera Air har været presset på betalinger længe, er der meget lille sandsynlighed for, at der er noget til overs, når de store kreditorer først har fået deres andel«, skriver Line M. Jensen i en mail.