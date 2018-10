Græske fly redder tusindvis af ferier Der hentes fly fra Grækenland og Tjekkiet for at sikre flere tusinde danskers ferie efter flyselskabs konkurs.

Flyselskab Primera Air er gået konkurs og har aflyst alle rejser fra tirsdag. Bravo Tours og Sun Tours sender til sammen 2.500 danskere med det islandske flyselskab hver uge.

Men ifølge Peder Hornshøj, der er administrerende direktør i Bravo Tours, skal de danske ferierejsende ikke frygte for efterårsferien.

»Vi har det under kontrol, og jeg forventer, der måske bliver nogle småforandringer de næste dage og uger, men at vi overordnet set får vores gæster afsted mere eller mindre til tiden«, siger Peder Hornshøj.

Han oplyser, at flyselskabet Travel Service, der har hovedkontor i Prag, er blevet hyret til at erstatte Primera Airs aflyste ture. Og lige nu er der fly på vej til Danmark fra det græske flyselskab Orange2fly for at flyve de mange danskere til deres destinationer.

»Vi har mere eller mindre fundet løsninger frem til påske, og også løsninger fremadrettet der bare skal finpudses lidt« lyder meldingen fra Bravo Tours, der samarbejder med rejseselskabet Sun Tours.



Der er altså ikke nogen af kunderne hos hverken Bravo Tours eller Sun Tours , der ifølge Peder Hornshøj får aflyst deres ferie. Der kan dog være tale om en lille ændring i tidsplanen, men der vil være tale om timer, og ikke dage.

Peder Hornshøj garanterer, at samtlige kunder hos Bravo Tours og Sun Tours bliver kontaktet i løbet af de kommende dage.

»Vi er i fuld gang med tingene. Det er klart, når der sker sådan noget, så bliver det lidt kaotisk. Vi er nødt til at tage det en dag af gangen. Vores gæster skal have tålmodighed, de skal nok høre fra os, vi tager det hele i en datorækkefølge og vi er i fuld gang med denne her uge«.