Pressede hoteller udfordrer Airbnb: Hotelkæder vil udleje lejligheder Marriott udlejer i en prøveperiode lejligheder i forskellige kvarterer i London, Paris, Rom og Lissabon som et modspil til Airbnb.

Marriott er kendt for sine luksushoteller, men i en prøveperiode forsøger hotelkæden at udleje lejligheder under navnet Tribute Portfolio Homes eller såkaldt home-sharing.

Hotelkæden har forsøgt sig med en 6 måneder lang prøveperiode i London og udvider nu konceptet til Lissabon, Paris og Rom for at se, om ordningen kan blive en konkurrent til Airbnb, som nu tilbyder 5 millioner overnatningsmuligheder på sin hjemmeside. En stigning på 25 procent i forhold til for 1 år siden.

Til sammenligning øgede Marriott-kæden kun med 5 procent sidste år til 1,3 millioner værelser. Analytikere siger til nyhedsbureauet AFP, at i byer som New York og Miami æder Airbnb og andre overnatningstjenester sig kraftigt ind på hotellernes profit. Derfor er det klogt af hotellerne at udvide deres tilbud til de rejsende.

Spørgsmålet er, hvor meget hotellerne er villige til at udvide home-sharing, for det udfordrer deres traditionelle forretningsmodel. Det koster eksempelvis mere at rengøre boliger i forskellige kvarterer end værelser samlet på et hotel, og det er netop et område, hvor hotellerne med home-sharing kan tilbyde mere end Airbnb: rengøring, lækre håndklæder og optjening af point.

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Hotellernes home-sharing skal sælges på mere komfort, rengøring og optjening af point.

Hotellernes home-sharing skal sælges på mere komfort, rengøring og optjening af point. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Prisen er problemet. Hvis hotelkæderne ender med at tilbyde en dyrere udgave af Airbnb, er markedet begrænset til de rejsende, som går op i status. Hotelkæden Hyatt investerede 22 millioner dollars sidste år i selskabet Oasis, som udlejer luksusboliger, men har opgivet eksperimentet.

Mens hotellerne eksperimenterer, ligger Airbnb og andre udlejningsselskaber ikke på den lade side. I slutningen af september udvidede Airbnb sin portefølje med værelser på 50 boutiquehoteller i Thailand via et samarbejde med en sammenslutning af thailandske hoteller.

Sidste år købte Airbnb Luxury Retreats, en hjemmeside med home-sharing i luksusklassen. Desuden har man introduceret Airbnb Plus, hvor udlejerne skal igennem en kvalitetsinspektion og kan tilbyde noget ekstra.