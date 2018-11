Byens hippeste kvarterer: Udforsk tjekket schweizisk urmagerby Bliv guidet til fed shopping, moderne kunst og barer og restauranter i Genève.

I det vestligste Schweiz, omgivet af høje bjerge på tre sider, ligger Genève. Byen er især kendt for sine mange internationale organisationer, urmageri i verdensklasse og fontænen i Genèvesøen, der hvert sekund blæser fem tons vand 130 meter op i luften.

Men selv om du ikke skal på konference, er Genève et besøg værd. Byen har alt det, en storby skal have: fed shopping i Carouge-kvarteret, moderne kunst i Quartier des Bains og masser af barer og restauranter i hipsterkvarteret Eaux-Vives.

Vi guider her til tre af byens hippeste kvarterer.

Carouge: Italiensk stemning og shopping i storbylandsbyen

Shoppeglade besøgende med pengepungen i orden kan finde mange fristelser i de dyre designbutikker i Genèves centrum. Men syd for Arve-floden venter et helt andet shoppe-eventyr, hvor Carouge-kvarterets italiensk inspirerede arkitektur sætter scenen for et utal af små butikker.

At krydse Arve-floden og gå fra Genèves centrum til Carouge-kvarteret er som at træde ind i et andet land. Og det er ikke tilfældigt, for i århundreder var Carouge en selvstændig by, som hørte under kongen af Piemonte. Det har sat sit præg. Bydelen er bygget i norditaliensk stil med små gader, masser af blomster og en sydlandsk atmosfære, anderledes end resten af Geneve.

Omdrejningspunktet for kvarteret er markedspladsen på Place du Marché, hvor bønder fra oplandet onsdag og lørdag sælger alt godt fra nærområdet. Her er grøntsager, schweiziske alpeoste og områdets specialitet i form af meterstore kardoner, en tidsellignende plante nært beslægtet med en artiskok.

Foto: Mikkel Bækgaard Hjertet i det italiensk-inspirerede kvarter Carouge er på Place du Marché, hvor der er marked hver onsdag og lørdag. Kvarteret byder også på masser af små butikker, der gør shopping til en fornøjelse.

Vi indtager frokosten i Café du Marché lige ved markedspladsen, som er en af stamstederne for folk i kvarteret. De schweizisk-franske retter er her alle fremstillet af det bedste fra Genèves nærområde. Vi nyder blandt andet en grov terrine af svinekød samt en forret med pærer og smeltet vacherin – en ret som tydeligt viser hvor dygtige schweizerne er til at kombinere frugt og smeltet ost i det salte køkken.

fakta Sådan kommer du til Genève Da Genève er by fyldt med internationale organisationer, konferencer og forretningsfolk falder priserne markant på hoteller og rejser i weekender og i ferierne. Det gør byen til en oplagt weekenddestination. Der går daglige fly fra København til Genèves lufthavn, der kun ligger syv minutter med tog fra byens banegård. Flyrejsende, der ankommer i Genève, kan i øvrigt få en gratis billet til toget ind til byen. De fleste af byens hoteller tilbyder også gæsterne gratis offentlig transport i byen under besøget.

Prisniveauet i Genève er omtrent som i Danmark, måske en anelse højere. Drikkevarer, især vin, er dog billigere. Vis mere

Carouge er også et mekka for folk, der elsker at gå på opdagelse i små unikke butikker. Her er et virvar af forretninger med masser af originaler til at betjene en. Vi kommer forbi den internationalt anerkendte læderdesigner Chris Murner, som sælger lædervarer, tasker og sko i skarpe designs, ligesom tebutikken Betjeman & Barton byder alle gæster på en gratis kop te, mens man oser rundt og lader sig friste af kander, teblandinger og farverige kopper

Og netop chokolade og bagværk er der meget af i Carouge, hvor små cafeer og konditorier overalt får mundvandet til at løbe. Områdets bedste chocolatier siges at være Phillippe Pascoët, som venligt viser rundt i sin produktion i kælderen under butikken. Her bliver den rå schweiziske chokolade forvandlet til kunstværker, som gør både voksne og børn glade. Her er elegante fyldte stykker med f.eks. basilikum eller safran, og de farvestrålende julemænd og harer, som sælges i hundredvis ved højtiderne er alle håndlavede og håndmalede.

Quartier des Bains: Hjertebanken for de kunstglade

For kunstelskere er der ingen vej uden om Quartier des Bains, der er Genèves svar på Soho eller Chelsea. Her ligger der gallerier på hvert et gadehjørne, som samlet viser bredden i den moderne kunst, der i dag spiller en hovedrolle i det gamle arbejderkvarter.



Og variationen er stor – både i stil og prisniveauer – kan vi konstatere, da vi en regntung eftermiddag søger ly i flere af bydelens gallerier. Her er alt fra street art og pro-bono gallerier til etablerede etablissementer, som sælger kendte kunstnere til høje priser.