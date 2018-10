På toppen af Rotterdam er 270.000 kvadratmeter flade tage blevet omdannet til haver Storbyferie i Holland er for de fleste lig med en tur til Amsterdam. Men hvorfor ikke prøve noget nyt og udforske landets næststørste by, Rotterdam? Her er spændende moderne arkitektur, design, kunst, gode shoppingkvarterer – og masser af grønne tage med haver i højden.

Rotterdam klinger af himmelstræbende beton og storby uden sjæl, men med en gigantisk containerhavn. Men Rotterdam er bedre end sit rygte, og vil man bruge en enkelt dag på at afprøve påstanden, kan man for ca. 200 kr. købe en returbillet til hurtigtoget Intercity Direct og nå Rotterdam på en halv time fra både Amsterdam Central og fra Schiphol Airport.

Rotterdam har de seneste 30 år satset på nyskabende og tit eksperimenterende arkitektur, og byen er fuld af fascinerende og overraskende moderne bygninger.

REJSEDEKLARATION

Politikens rejse og ophold var betalt af turist- og erhvervsorganisationen Rotterdam Partners. Organisationen har ikke haft nogen indflydelse på artiklens indhold.

Den triste forhistorie er, at Rotterdams historiske centrum stort set blev udraderet af tyske bombardementer i maj 1940, da landet blev besat. Titusinder mistede hus og hjem, og i de første årtier efter krigen drejede det sig først og fremmest om at få bygget en masse boliger uden særlige hensyn til æstetik og arkitektonisk kvalitet. Men i 80’erne blev kursen lagt om. I de senere år har bystyret også været optaget af at gøre byen grønnere – ikke mindst Rotterdams 14 kvadratkilometer flade tage, som i stor stil er ved at blive omdannet til taghaver.

1 Brunch på Op het Dak

Foto: Ulla Skovsbøl Start dagen med brunch på taget med udsigt til Rotterdams skyline.

10 minutters gang fra banegården ligger en af Europas største taghaver med offentlig adgang. Start dagen med brunch på taget med udsigt til Rotterdams skyline. Restauranten Op het Dak ligger på toppen af en stor, klodset kontorbygning fyldt med små iværksættervirksomheder. En af dem er Dak Akker, der har anlagt taghaven. Dak Akker leverer økologisk frugt og grønt til restauranten og er et eksperimentarium for urban farming og klimatilmasning. Det kan man læse om på plancher i opgangen og se i praksis, mens man drikker sin smoothie med bær fra haven og spiser sin brunch dekoreret med blomster og urter, der har vokset lige ved siden af tagterrassen.

Op het Dak, Schiekade 189

2 Den gule bro – Luchtsingel

Foto: Iris van den Broeck Hvis man tager sig tid til den 390 meter lange spadseretur ad Luchtsingel, ender man på et andet interessant tag oven på den nu nedlagte togstation Hofplein.

Når man igen står nede på gaden, springer en særpræget gulmalet fodgængerbro af træ i øjnene. Det er Luchtsingel. Den forbinder banegårdsområdet med den nordlige del af centrum. På den farvestrålende bro går man fredeligt hævet over trafikken. Hvis man tager sig tid til den 390 meter lange spadseretur ad Luchtsingel, ender man på et andet interessant tag oven på den nu nedlagte togstation Hofplein.

Luchtsingel – fra Schiekade 189 til den nedlagte Station Hofplein



3 Station Hofplein og Highline Rotterdam

Foto: Walter Herfst I løbet af et par år skal selve det nedlagte jernebanespor, der går mod nord fra stationen, omdannes til en ca. 2 kilometer grøn gang- og cykelsti.

På taget af Station Hofplein kan man hænge ud på de gamle perroner, men der kommer ikke længere tog. Stationen lukkede i 2010, og banearealet oven på jernbaneviadukten er ved at blive omskabt til et rekreativt grønt område. Det er allerede nu et fint sted til picnic med byudsigt, og her er en stor have, hvor frivillige står for urban farming. I løbet af et par år skal selve det nedlagte jernebanespor, der går mod nord fra stationen, omdannes til en ca. 2 kilometer grøn gang- og cykelsti ud til Rotterdams polder. Forbilledet er Highline New York.

Station Hofplein, Raampoortstraat 30