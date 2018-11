Top 5: Her er de bedste steder at spotte delfiner og hvaler Carl Kinze, der forsker i havpattedyr og står bag hjemmesiden hvaler.dk, giver her sit bud på en top-5 over bedste steder at se dyrene i deres naturlige omgivelser.

1. Pico og Faial, Azorerne

Foto: Chris Bangs/AP Kaskelothvalen er verdens største tandhval og kan kendes på sit store firkantede hoved.

»Azorerne er et spændende sted, hvor man er ude på det åbne hav og har chancen for at opleve mange forskellige hvaler og delfiner. Øerne Pico og Faial er gode steder til at se især kaskelothvaler, grindehvaler og delfiner. Pico har den største mangfoldighed, hvor man har chancen for at se flest forskellige slags hvaler og delfiner«

2. Húsavík, Island

Foto: Michael Bamford/Flickr Blåhvalen er havets gigantiske kæmpe med sine op til 33 meter og 200 ton.

»I det nordlige Island er der i sommerhalvåret god garanti for at se blåhvalen«.

Húsavík siges at være et af de steder, hvor man har de bedste chancer for at opleve verdens største dyr. Blåhvalen kan blive op til 33 meter lang og veje 200 tons.

3. Den Californiske Golf

Foto: Gregory Bull/AP Gråhvalen er en grå bardehval, men med bevoksninger af små krebsdyr får den et mere spraglet udseende.

»Flere steder ned langs den mexicanske halvø Baya California ved Den Californiske Golf er der om efteråret og vinteren gode muligheder for at spotte gråhvaler. Gråhvalerne lever kun i Stillehavet«.

4. Hawaii, USA

Foto: Eric Risberg/AP I sommeren 2018 blev en pukkelhval pludselig spottet i Kattegat, men hvalen ses oftest omkring Hawaii over vinteren.

»Vil man se pukkelhvalerne, kan man for eksempel tage til Hawaii omkring juletid«.

Der kommer flere tusind pukkelhvaler fra det nordlige Stillehav til Hawaii over vinteren, hvor de parrer sig i lunere temperaturer.

5. Kaikoura, New Zealand

Foto: Gregory Smith(Flickr Arten Hectors delfiner lever kun i New Zealand og måler ikke mere end 1,5 meter.

»Her er der god garanti for kaskelothvalerne. Og så lever de små hectors-delfiner kun i New Zealand. De er helt anderledes end dem, vi kender fra f.eks. Middelhavet, og de bliver ikke større end 1,5 meter«.