På Azorerne hopper man i vandet med vilde delfiner På de portugisiske øer er der gode chancer for at opleve delfiner og hvaler i deres naturlige element. Men det kræver stadig en vis portion held.

Jeg har slugt en søsygepille, en halv time inden jeg sidder i en spændt redningsvest med en alt for stor regnjakke i hånden og en bikini inde under sommertøjet på en grå Zodiac-gummibåd.

Fakta Sådan kommer du til Azorerne Azorerne er en portugisisk øgruppe i Atlanterhavet, der består af 9 øer. På den største, hovedøen São Miguel, ligger øgruppens hovedstad, Ponta Delgada. Fly: Ryanair, EasyJet og TAP flyver fra Danmark til Ponta Delgada. Charter: Bravo Tours er det eneste charterselskab, der tilbyder rejser til øgruppen. En uge koster fra 4.998 kr. pr. pers. inkl. fly og hotel. Havsafari: En delfin- og hvalsafari med Picos de Aventura koster fra 50 euro (ca. 370 kr.) og op. Vis mere

Orkanen Helene har de sidste par dage ligget og truet med voldsomt uvejr over Azorerne, men i dag ser bølgerne faktisk ud til at være rimelig blide, og skyerne ser ikke faretruende sorte ud.

»Ingen gravide eller folk med ryg- og hjerteproblemer kan komme med på turen«, lød beskeden, inden vi kunne bekræfte bookingen til dagens delfin- og hvalsafari. Bølgernes pisken mod gummibåden kan gøre mere ondt end godt.

På delfin- og hvalsafarifirmaets kontor hænger en liste, hvor der er krydset af, hvilke hvaler og delfiner der er blevet set for nylig. Dagens tabel viser 100 procent chance for delfiner og 60 procent chance for kaskelothvaler, så det tegner til at blive en god dag på havet. I morges spottede morgenholdet kaskelothvaler og delfiner, så vi ved i hvert fald, at de er derude et sted. Og er delfinerne tæt på os, kan vi få lov til at opleve dem under havet.

Kaskelothvalen er verdens største tandhval og kan kendes på sin store firkantede pande.

»Der er en 18 meter lang kaskelothval, der altid opholder sig omkring Azorerne. Vi kalder ham hr. Pålidelig, for ham kan vi ofte regne med«, fortalte Bravo Tours-guiden Anne-Mette Matzon os inden afgang.

Han er blevet spottet hver dag de seneste uger. Vi krydser fingre for, at han vil hilse på os i dag.

Fra hvalfangst til hvalsafari

I 1986 stoppede hvalfangsten på Azorerne efter over 100 år med hvalfangst som vigtig indtægtskilde. I dag er hvalerne fortsat en indtægtskilde, men kun, når turister vil opleve hvalerne i dyrenes naturlige element. Hvalerne kan kun opleves fra båd ved overholdelse af strikse regler. For eksempel sejler båden med hvalen og aldrig mod den, og båden må ikke komme for tæt på, så hvalen stresses, forklarer vores guide på sejlturen, biologen Leire Lopetegui.

Bølgerne skvulper, og hele båden hviner, da vi rammer vandet hårdt efter en række høje bølger. Der skal spændes godt i ben og mave og knuges om håndtaget, mens vi drøner over bølgerne og ud på havet.

Foto: Anne-Mette Matzon De legesyge delfiner laver spring langs bådene. De lever i store flokke på op til flere hundrede.

De legesyge delfiner laver spring langs bådene. De lever i store flokke på op til flere hundrede. Foto: Anne-Mette Matzon

Pludselig springer en delfin op af vandet. Den laver en vending i luften, inden den dykker under vandet igen.

»Wow«, lyder det i kor fra båden, og der gribes ud efter kameraer for at filme delfinens krumspring. Men med en gyngende båd og en habil svømmer af en delfin er det umuligt at følge den med kameraet, og det bliver hurtigt droppet. Delfiner skal ikke nydes bag skærmen.

Flere delfiner viser deres finner mellem bølgerne, og én efter én hopper de op og laver små spjæt. De er hurtige og adrætte, og vores kaptajn sætter ekstra speed på for at følge med dem.

Svømmetur med delfiner

Der er omkring 30 delfiner, der omkranser vores båd, og de ser ud til at nyde opmærksomheden og vores glædesråb.

Delfinerne kan leve i flokke på op til flere hundrede.

»Hop i med dem«, råber guiden Leire Lopetegui til os.