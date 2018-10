75.000 færre turistovernatninger i Danmark trods trope-sommer Mens overnatninger gik tilbage med 0,3 procent i juni, juli og august på landsplan, steg de med 4,7 procent i København.

Trods en flot sommer med tropetemperaturer faldt antallet af turistovernatninger i Danmark med 0,3 procent i juni, juli og august sammenlignet med samme periode sidste år. I København steg antallet af overnatninger dog med 4,7 procent eller 183.000 flere i forhold til 2017.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tallene for de tre sommermåneder, og det landsdækkende tal på 0,3 procent svarer til 75.000 færre overnatninger.

Væksten i København er hovedsagelig båret af internationale besøgende, skriver Wonderful Copenhagen i en pressemeddelelse. Hovedstadens ambition er at udvikle sig til en helårsdestination, udtaler Wonderful Copenhagens direktør Mikkel Aarø-Hansen i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Vores fokus ligger samtidig på at inspirere de besøgende i hovedstaden til også at tage ud af byen og opleve vores destination i en større geografi«.

Feriehuse og -centre svigter

Overraskende nok er det overnatninger i feriehuse og -centre, som har svigtet, mens der har været en stor fremgang på campingpladserne samt en beskeden fremgang på hotellerne.

Foto: Jens Dresling Turisterne vælter ind i København, og en havnerundfart er et must som her i Nyhavn i september.

Lars Ramme Nielsen, chef for Turisme og Oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, siger til rejsehjemmesiden Standby.dk, at det er den tyske feriekalender, omslag i vejret i august samt færre forsommerbookinger end sidste år, der er hovedårsagerne til tilbagegangen:

»Den tyske feriekalender har drillet. Mens der manglede huse til udlejning i juli, blev tyskerne hjemme i august. Det lyder næsten banalt, men en forudsætning for at holde ferie er at have ferie. I de tyske forbundslande, der er mest vigtige for Danmark, sluttede skoleferien i slutningen af juli og begyndelsen af august«, siger Lars Ramme Nielsen til Standby.dk.

Airbnb ikke medregnet

Tallen er ikke fuldstændige siger Paul Lubson fra Danmarks Statistik til Politiken. Alle Airbnb-overnatninger er nemlig ikke regnet med.

Det kniber stadig for Danmarks Statistik at få tallene fra Airbnb, men håbet er, at det sker inden for en overskuelig fremtid.