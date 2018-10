18 timer og 45 minutter i luften: Her er verdens længste direkte flyrute I dag lancerer Singapore Airlines ruten mellem Singapore og New York med sine 16.700 kilometer.

Pak godt med læsestof og gode støttestrømper, inden du stiger om bord på Singapore Airlines helt nye Airbus A350-900 Ultra Long Range.

Flyet flyver nemlig verdens længste rute mellem Singapore og New York (Newark) og tilbagelægger 16.700 kilometer på 18 timer og 45 minutter.

Indtil i dag var den længste flyrute med Qatar Airways mellem Doha og Auckland. En tur på 14.535 kilometer.

Singapore Airlines nye rute er direkte og kommer til at flyve fra Singapore tre gange om ugen, mandag, torsdag og lørdag.

På den nye Airbus er der 67 pladser på Business Class og 94 pladser på Premium Economy Class.

På grund af den lange rejsetid har flyselskabet sat fokus på passagerernes velvære, mens de er i luften. De har samarbejdet med eksperter inden for motion, medicin og ernæring og har blandt andet indlagt træningsøvelser for de rejsende i flyets underholdningssystem. Maden er også speciallavet med for eksempel vildtfangede rejer og økologisk kylling, og lyset i flyet er indstillet, så det er mest behageligt for passagererne.

Lange flyvninger er bedre for klimaet

Den lange flyrute er det bedste valg, hvis man skal flyve langt på ferie. Det er bedst for klimaet at undgå mellemlandinger og flyve ét langt stræk i stedet for flere korte, lyder det fra Det Økologiske Råd.

»Det er helt klart det bedste med de lange flyvninger. Det kræver nemlig enorme brændstofmængder, hver gang et fly skal lette«, siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen.

»Og så er det allerbedst, hvis passagertallet er fyldt op, så der ikke flyves med halvtomme fly«, siger han.