Britiske togselskaber undskylder 460.000 gange, og tallet er stigende Forsinkelser, aflysninger, ændringer, affald, døre i baglås og rod med pladsbilletter skaber travlhed hos de britiske togselskaber på de sociale medier.

For britiske togselskaber er det undskyldningens tidsalder. Ikke færre end 460.000 gange har selskaberne undskyldt i år på de sociale medier over for vrede og frustrerede passagerer på grund af forsinkelser, aflysninger, ændringer, affald, døre i baglås, rod med pladsbilletter og andre problemer med togdriften.

Det er en frustreret togrejsende og webdesigner, Omid Kashan, der har oprettet hjemmesiden Sorryfortheinconvenience.co.uk, hvor undskyldninger fra 25 britiske togselskaber på Twitter løbende opregnes. I skrivende stund er de godt på vej til at have skrevet undskyld en halv million gange i 2018, hvilket dokumenterer, at togdriften er lige så svær at styre som seksualdriften.

Great Western Railway er et af de selskaber, som har undskyldt flest gange. Siden årets begyndelsen er det blevet til 30.000 undskyldninger eller omkring 110 per dag, skriver The New York Times. Den amerikanske avis har besøgt det hold på seks personer, som undskylder for Great Westerns fejltagelser og problemer, sædvanligvis på Twitter.

Lingvistisk specialitet

Andrew Couch er en af de seks, som undskylder igen og igen. Han siger, at man ikke kan bruge den samme vending hele tiden, men at man »må forstå passagerens situation, og det er nødvendigt at ændre formuleringerne«.

Foto: Jacqueline Arzt/AP Privatiseringer har ikke mindsket antal af klager og frustrationer over de britiske togselskaber.

De seks hos Great Western forsøger at hjælpe, forklare og altså undskylde. Holdets leder, Joanna Linzinger, indrømmer, at det er svært ikke at »lyde nedladende eller sarkastisk«, når man skriver på en computer. Undskyldningerne skal imidlertid lyde, som om de kommer fra en varmhjertet og forstående person og ikke et tastatur.

Heldigvis for de britiske togselskaber er undskyldninger en lingvistisk specialitet i Storbritannien og har været det i hvert fald siden William Shakespeares dage. Ved slutningen på ’En skærsommernatsdrøm’ får publikum sågar en direkte undskyldning.

Ignorer fornærmelser

Great Western har omkring 6.000 ansatte og i modsætning til det sociale hold, som kan skjule sig bag computerskærme, er det en helt anden sag for de medarbejdere, der arbejder på togene og dagligt står ansigt til ansigt med vrede passagerer.

De gennemgår et intensivt kursus, ’Great Experience Makers’, hvor de bl.a. bruger en hel dag på at lære at vise empati. Både de ansatte på de sociale medier og selve togene skal også lære at håndtere fornærmelser. The New York Times skriver, at Andrew Couch på en travl arbejdsdag fra klokken 16 til midnat bevarede ligevægten uanset klager, fornærmelser og vredesudbrud.