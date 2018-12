Weekend i: I supercool Richmond spirede Amerikas uafhængighed Mens du så til den anden side, gik Richmond hen og blev cool! Sådan markedsfører Virginias hovedstad i dag sine historiske kvarterer, den blomstrende streetart-scene, de fede restauranter og sin lange og brogede historie.

I Richmond, Virginia kan du gå på jagt efter den vildeste streetart og de flotteste murmalerier i de historiske kvarterer, tage på en cykeltur med indlagt politisk debat eller få fingre i den nyeste grafiske roman, før den bliver opdaget herhjemme. Synke ind i gotisk melankoli med Richmonds mest berømte bysbarn og besøge en kirkegård med pyramidemonumenter, sørgende marmorengle og mausoleer i mosgroet, dekadent forfald.

Du kan spise simpel sydstatsmad, til du sprækker, eller gå om bord i bæredygtige lokale råvarer med fokus på sundhed. Eventuelt overskydende kalorier spadserer eller cykler du væk på bredden af James River. Du kan i Richmond finde spiren til det, der senere blev USA, og du kan lade byens lange og turbulente historie folde sig ud i downtown og de gamle kvarterer Jackson Ward, Church Hill og The Fan.

3 gode råd Festivalby. Richmond er en festivalby, og der sker noget året rundt: blomsterfestival, jazzfestival, streetart-festival, madfestival, ekstremsportsfestival og meget mere. Tjek kalenderen. Kings Dominion. Den store forlystelsespark Kings Dominion ligger under en halv times kørsel fra Richmond. Her er der vilde rutsjebaner og vanvittige kørende forlystelser for større børn og voksne, men også sjovt for mindre børn. Den amerikanske borgerkrig.Er man interesseret i borgerkrigen, er Richmond en drømmedestination med museer, slagmarker og mindesmærker, der er helliget denne del af historien.

Richmond er en lille storby med under 250.000 indbyggere i selve byen. Richmond er nem at finde rundt i og let at overskue, uanset om man er til fods, på cykel eller i bil. James River deler byen i to, og alle seværdigheder ligger på den nordlige side af floden.

Fredag

1 Kl. 15 Gammeldags luksus på The Jefferson

Lobbyen åbner sig højloftet og overdådig mod gæster, der kommer ind fra gaden. Tykke gulvtæpper matcher lobbyens vintage-lædermøbler og gule søjler, marmorgulvene er blankpolerede, og fra den diskrete og stilige lobbybar lyder klirren af is i cocktailglas.

Foto: The Jefferson Hotel

Det er næsten som at træde ind som statist i en klassisk amerikansk film, når man ankommer til The Jefferson. Værelserne – også standardværelserne – er lækre, pænt istandsat, har gode faciliteter og er ikke urimeligt dyre. Krokodilleornamenterne, der dukker op hist og her på hotellet, er en hentydning til dengang, man holdt alligatorer i fontænen i Palmehaven.

The Jefferson, 101, W Franklin St.

2 Kl. 16 Virginias historie

Det var Thomas Jefferson, Amerikas tredje præsident, der i 1788 designede Richmonds Capitol-bygning. Som et stort hvidt romersk tempel ligger Capitol hævet over gaderne på en græsklædt høj midt i det gamle Richmonds centrum. Besøgende er velkomne til selv at gå rundt og se de forskellige udstillinger om Capitol-bygningens historie.

Foto: Christian Rosenkrantz Møller

Parken, der omgiver Capitol, rummer også flere monumenter og statuer, blandt andet Virginia Civil Rights Memorial med citater af Barbara Johns, som bliver kaldt Virginias Rosa Parks, og Thurgood Marshall, den første sorte højesteretsdommer.

Gratis adgang til både parken og Capitol-bygningen.

Virginia State Capitol, Capitol Visitor’s Center, 1000 Bank Street





3 Kl. 20 Soulfood, som mor laver det

Konceptet hos Mama J er helt klart: Det skal være som at komme hjem til mor, når man spiser hos Mama J, Velma Johnson, som indimellem stadig selv står i køkkenet på restauranten. Her tilbereder hun og hendes team ærlig og meget enkel soulfood som i de gode gamle dage.

Det hele er hjemmelavet fra bunden, og det enkle koncept har lokket alt fra seriøse madanmeldere og madbloggere til turister og lokale til Mama J’s Kitchen i Jackson Ward.

Menukortet er fyldt med lækkerier fra Sydstaternes traditionelle køkken, for eksempel friturestegt kylling, makaroni i smeltet ost, søde kartofler, ferskentærte og meget mere.

Mama J’s Kitchen, 415 N 1st St.

Lørdag

4 Kl. 9 Giv mig frihed, eller giv mig døden

Da amerikanerne begyndte at lege med tanken om uafhængighed fra England, var det blandt andet med slagordene fra Virginia-advokaten Patrick Henry i baghovedet. Ved et møde i 1775 i St. John’s Church i Church Hill i Richmond holdt han en agiteret tale, som med sit kampråb om at give ham frihed eller døden fik sat fart i det, der endte med at blive den amerikanske revolution.

Foto: Louise Alkjær

Kirken er Richmonds ældste og ligger på en skråning i bydelen Church Hill. Man kan komme på tur med udklædte guider, som fortæller om Patrick Henry og de begivenheder, der ledte til uafhængigheden.

På kirkegården ligger forskellige Richmond-kendisser begravet, blandt andre Elizabeth Arnold Poe, der var Edgar Allan Poes mor.

St. John’s Episcopal Church, 2401 E. Broad St.

5 Kl. 10 Cykeltur med dialog og debat

Catherine Illian tøver et ikke øjeblik med at kalde USA polariseret og de politiske linjer skarpt optrukne. Og det vil hun gerne i dialog om, uanset hvor man kommer fra, og hvilken side man måtte bekende sig til.

Foto: Kate Magee Photography

Hun er grundlægger af Richmond Rides, der ud over helt almindelige guidede cykelture til for eksempel historiske kvarterer også arrangerer særlige debat- og dialogcykelture i Richmond.

Cykelturen varer tre timer og går til en lang række af Richmonds største monumenter og statuer, der hylder generaler og andre, der kæmpede på Sydstaternes side under borgerkrigen. Her hører man en forholdsvis neutral historiefortælling om personerne og slutter så med et måltid, der er inkluderet, og en diskussion om de monumenter, man har set på turen, deres betydning, om de skal rives ned eller ej, og så videre. Kontakt Catherine direkte, f.eks. via mail, for at komme med på en debatcykeltur. De andre cykelture kan bookes online.

Richmond Rides 414 N 29th St.

6 Kl. 13.30 Streetart i Jackson Ward

En deprimeret grev Dracula med høje tindinger, sort kappe, skarpe hugtænder og et trist udtryk i øjnene. En gnaven rockmusikerfugl med guitarer, mikrofoner og højttalere. Et elefanthoved på en amputeret menneskekrop. En syret kanin, der spadserer med fisk i snor.

Foto: Visit Richmond

Find dem alle og flere til i historiske Jackson Ward tæt på downtown. Her er mange mure og gavle prydet med de store malerier, der har gjort Richmond kendt inden for streetart og gavlmaleri. Der er over 100 murmalerier i Richmond, mange af dem i Jackson Ward, men hold også øje med dem i bydelene The Fan og Shockoe.

Jackson Ward mellem N Belvidere St., E Broad St., N 3rd St. og W Duval St.

7 Kl. 15 Gotisk uhygge på Edgar Allan Poe Museum

Små sorte plysravne, kaffekrus med forfatterens velkendte moustachepyntede ansigt, T-shirts med dødningehoveder, plakater med rammende citater, smykker, muleposer og meget mere. Museumsshoppen på Edgar Allan Poe Museum i Richmond er leveringsdygtig i en god omgang gotisk uhygge.