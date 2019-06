Fem vindblæste ø-oplevelser: Der er vild natur, vikinger og whisky på Orkney

Orkney-øerne nord for Skotlands fastland har trods barske rammer tiltrukket mennesker i årtusinder. Her kan stenbebyggelser og stencirkler dateres mere end 5.000 år tilbage, ligesom vikingerne senere satte deres præg på øerne. Og i dag er det netop fortiden tilsat whisky og rå natur, der lokker turister til øerne.

Lige nord for det skotske fastland ligger Orkney, en øgruppe på ca. 70 øer, hvoraf de tyve er beboede. Her blæser vinden fra både Nordsøen og Atlanterhavet, og det barske klima har fjernet stort set alle træer på øerne, der fremstår med bløde bakker, lyngklædte tørvemoser og masser af kvæg og får. Dertil kommer masser af gamle, faldefærdige huse, et utal af lochs – skotsk for søer – og et fugleliv af en anden verden.

Heroppe er man meget, meget langt fra det britiske kongeriges centrum i London, og selv skotske storbyer som Glasgow og Edinburgh synes at ligge i en anden verden. Ja, faktisk betragter man sig ikke engang rigtigt som skotter på øerne. Man kalder sig orcadians, folk fra Orkney, og nordiskklingende navne som Magnus, Erland og Hakon viser, at befolkningen her ofte føler sig mere forbundet til de nordiske lande end både Storbritannien og Skotland.

Orkney har da også været nordisk og sågar en del af det danske kongerige. Vikinger kom hertil i det ottende århundrede, hvor mange slog sig ned. I 1200-tallet kom øerne ind under den norske og senere den dansk-norske krone, indtil Orkney i 1472 blev overdraget til Skotland. Det skete, da kong Christian I ikke kunne betale den medgift, der var lovet, da hans datter, prinsesse Margrethe, skulle giftes med James III af Skotland – og her var Orkney sammen med Shetlandsøerne stillet i pant.

1 Oldtidsfund og stencirkel ældre end Stonehenge

Selv om mange i Norden glæder sig over vikingeforbindelsen til Orkney, går øernes historie meget længere tilbage. De første beboere kan dateres helt tilbage til knap 7000 år før vor tidsregning, og for over 5.000 år siden var Orkney hjemsted for en civilisation, der helt bogstaveligt lagde grundstenene til det, der den dag i dag er Orkneys største turistattraktioner.

Foto: Mikkel Bækgaard Skara Brae er en velbevaret stenalderby.

Skara Brae er Europas bedst bevarede stenalderby og tiltrækker hvert år tusinder af besøgende. De gamle by ligger ud til en bugt på vestkysten af hovedøen Mainland, og her gravede oldtidsmennesker huller i jorden, der blev foret med sten og overdækket med tage lavet af dyreskind. Byen menes at have haft over hundrede indbyggere, der i landsbyen kunne leve beskyttet mod naturens rasen.

Fra Skara Brae er der i øvrigt en smuk udsigt over havet, hvor der af og til dukker sæler op ganske tæt på land, og surfere prøver kræfter med de store atlanterhavsbølger. Oldtidens civilisation satte også andre spor på Orkney. Mest kendt er stencirklen Ring of Brodgar, en perfekt ring på oprindelig 60 enorme sten, der er sat i jorden med stor nøjagtighed. Ringen er markant ældre end den langt mere kendte Stonehenge i England, og forskerne undrer sig den dag i dag over, hvordan ringen er blevet til. En teori er, at de tonstunge klippeblokke er blevet flyttet ved hjælp af vådt tang, der har fungeret som en slags glidebane.

Foto: Mikkel Bækgaard Ring of Brodgar består af 60 enorme sten og er betydeligt ældre end Stonehenge i England.

Spektakulær er også gravhøjen Maeshowe fra samme tidsperiode som Skara Brae og Brodgar-ringen. Gravhøjen er mere end 35 meter i diameter, 6 meter høj og har flere stenkamre inde i højen med perfekt lagte sten – flere på mange tons. Maeshowe er interessant, både på grund af sin oprindelige funktion som oldtidsgrav, der betragtes som et forhistorisk arkitektonisk mesterværk, og på grund af de mange runer, der er ridset ind i stenene inde i højen. Kristne vikinger trængte nemlig herind i 1153 for at søge ly for kraftig snestorm. Vikingerne blev i højen i tre dage, og for at fordrive tiden huggede de runer ind i stenene. Runerne er blevet tydet, og det meste er datidens svar på toiletpoesi, hvor forfatteren blærer sig eller udtrykker sin kærlighed. Indgraveringerne involverer dog også en lille tegning af en drage, kaldet Maeshowe-dragen, som siden er et yndet motiv på øboernes tatoveringer og på smykker fremstillet på øerne.





2 Den nordiske forbindelse og katedralen i Kirkwall

Årtusinder efter, de berømte stenmonumenter blev bygget på Orkney, kom norske vikinger hertil og satte deres præg på øerne i flere hundrede år i den tidlige middelalder – som har efterladt spor i øernes kultur og dialekt. På Brough of Birsay, en tidevandsø man kun kan nå ud til ved lavvande, ligger ruinerne af en nordisk bebyggelse og en gammel kirke. Det er et af de bedst bevarede vikingesteder på Orkney, ligesom øen også er det bedste sted på Orkney at se søpapegøjer.

I den absolut spektakulære ende er St. Magnus-katedralen i hovedbyen Kirkwall.

Foto: Mikkel Bækgaard St. Magnus-katedralen tilhører ikke nogen kirkeretning og bruges derfor af både protestanter og katolikker.

Byggeriet blev påbegyndt i 1137 og stod først færdig 300 år senere. Kirken er præget af sin romanske arkitektur og masser af henvisninger til den nordiske kultur. Navnet Magnus henviser til stifteren Jarl Rognvald, hvis onkel, Magnus, var blevet martyr på øen Egilsay, og hvis knogler siden blev begravet i kirken.

Kirken er et besøg værd både på grund af historien, sin overvældende skønhed og sin størrelse i en ellers lille by. Glasmosaikker og vinduer i tårnet bader kirkerummet i et særligt lys, og ofte spiller organisten musik på orglet for de mange besøgende. Katedralen tilhører i øvrigt folkene fra Orkney og ikke et bestemt trossamfund, hvilket betyder, at der er aktiviteter for både protestanter og katolikker i kirken.

3 Blæst og stejle skrænter på Cliffs of Yesnaby

Blæsten er altid til stede på Orkney, men på Yesnaby-klipperne på vestkysten af Mainland-øen får den et ekstra skud.