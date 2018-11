Nedstyrtet fly i Indonesien havde fejl på fartmåler Lion Air-flyet, der styrtede ned og dræbte 189 mennesker i slutningen af oktober, havde funktionsfejl på fartmåleren på sine sidste fire flyvninger, viser nye undersøgelser.

Spørgsmålet om, hvordan det helt nye Boeing 737 MAX 8 fra det indonesiske lavprisselskab Lion Air kunne styrte ned, mangler stadig at blive besvaret.

Fakta om flystyrtet 29. oktober styrtede et helt nyt Boing 737 MAX 8 i havet ud for den indonesiske ø Java.

Passagerflyet var fra det indonesiske lavprisselskab Lion Air.

Lion Air er et af Indonesiens nyeste og største luftfartsselskaber og står for både indenrigs- og udenrigsflyvninger.

Flyet fløj fra Indonesiens hovedstad, Jakarta, på vej mod den indonesiske ø Pangkal Pinang.

Alle 189 passagerer om bord omkom i styrtet.

Flyets ene sorte boks viste, at flyet havde tekniske problemer ved flyvningen.

Den sidste sorte boks mangler stadig at blive fundet. Vis mere

Men nu har nye undersøgelser fundet frem til det første tekniske problem. Flyet havde en funktionsfejl på fartmåleren på sine sidste fire flyvninger – inklusive den flyvning, hvor flyet styrtede.

Det oplyser Indonesiens nationale transportsikkerhedskomité til CNN.

Ifølge lederen for komitéen, Nurcahyo Utomo, var der to fartmålere i cockpittet.

»Én tilhører piloten, og én tilhører medpiloten. En af dem skulle have reageret på luftfartsindikatorens fejl i displayet«, siger han til CNN.

Mangler stadig at finde en sort boks

Flyets ene sorte boks, Flight Data Recoder (FDR), der blandt andet registrerer flyvehastighed, flyvehøjde og kurs, blev fundet i torsdags. Den viste blandt andet, at flyet kun havde foretaget 19 flyvninger, inden det styrtede.

Dykkere arbejder stadig på at finde flyets anden sorte boks, Cockpit Voice Recoder (CVR), der optager al kommunikation mellem piloterne indbyrdes og med flyvekontroltjenesten. Den kan hjælpe efterforskere med at finde ud af mere om flyets sidste øjeblikke, inden det styrtede.

Seks personer, der er eksperter i at analysere indholdet i de sorte bokse, arbejder på at finde flere detaljer om Lion Air-flyets sidste minutter.

Ifølge eksperterne er det altafgørende at finde den sidste sorte boks for at kunne undersøge, om styrtet har konsekvenser for andre flyselskaber, der opererer med Boeing 737-fly.